L’armada de Team USA continue de prendre forme : Bradley Beal rejoint les rangs, Devin Booker espéré, avant l’arrivée du général Chris Paul ?

Tous les quatre ans c’est à peu près la même rengaine, Team USA va toquer à la porte de toutes les stars pour monter un roster monstrueux afin de ramener l’or olympique au pays. Après le fiasco de la Coupe du Monde en 2019, on sent que l’Oncle Sam ne vient pas pour faire les choses à moitié et il emmène du lourd avec lui. Dernière recrue en date ? Bradley Beal.

À un mois du coup d’envoi des JO, les invitations commencent à pleuvoir du côté des States. Avec un camp d’entraînement prévu début juillet à Las Vegas, Gregg Popovich commence à prendre la température auprès des joueurs dispos pour aller défendre les couleurs américaines du côté du Japon et il n’a pas besoin de trop forcer pour trouver du monde. On sait depuis quelques jours déjà que Damian Lillard, Draymond Green ou encore Jayson Tatum devraient en être et d’autres noms continuent de fuiter sur les réseaux. Selon Shams Charania de The Athletic, on peut désormais ajouter Bradley Beal à cette petite liste déjà bien kiffante.

Washington Wizards star Bradley Beal has committed to Team USA for the Tokyo Olympics, sources tell me and @joevardon. Beal joins Portland’s Damian Lillard, Boston’s Jayson Tatum and Golden State’s Draymond Green among initial pledges. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2021

Le pyromane des Wizards, éliminé dès le premier tour des Playoffs, a visiblement prévu de faire un peu de rab cet été, pour ce qui sera sa première participation aux JO. Même si rien n’est officiel par rapport au cinq choisi par Pop’, on a déjà chaud rien qu’en imaginant un tandem Lillard-Beal. Accessoirement, deux des trois meilleurs scoreurs de la Ligue cette saison. On souhaite bien du courage à ceux qui devront les limiter. Cela fait donc quatre noms sur douze et pour ce qui est du reste, on ne trouve que des rumeurs mais une qui va probablement intéresser les fans des Suns. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Devin Booker se serait engagé à aller jouer avec son pays cet été.

Phoenix Suns All-Star guard Devin Booker has committed to join the 12-man Team USA roster for the Summer Olympics in Tokyo, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2021

Une information qui ne manquera pas de surprendre puisque Phoenix est toujours en course en Playoffs et qu’un potentiel Game 7 des Finals aurait lieu la veille de la compétition olympique. Autant dire que c’est peu probable de voir des finalistes rejoindre Pop et les siens en 24h. Sans porter la poisse à nos copains cactus, on vous laisse imaginer à quoi ressembleraient les têtes des adversaires en voyant Beal sortir du terrain et Booker entrer pour le remplacer. Autant choisir entre la peste et le choléra hein. Toujours du côté de l’Arizona, on a appris via Marc Stein du New York Times que le board américain faisait un beau forcing pour attirer un certain… Chris Paul dans ses valises. Reste à voir si le Point God acceptera l’invitation alors qu’il a déjà deux médailles d’or dans l’armoire et qu’il sort d’une saison intense.

The most pressing issue, obviously, is his availability for the Western Conference finals, but Phoenix's Chris Paul has been actively pursued this month by @usabasketball for a spot on the Tokyo Olympic team, league sources say. Lots for Paul, 36, to weigh amid a deep playoff run — Marc Stein (@TheSteinLine) June 18, 2021

Team USA continue de construire sa force de frappe pour les échéances japonaises de l’été. Avec Bradley Beal en plus, cela fait donc quatre joueurs de qualité pour tout dévaster aux JO. Devin Booker et Chris Paul ? Les fans des Suns espèrent sans doute que non mais on n’est plus à une surprise près désormais. S’ils mettent 4-0 aux Clippers puis à l’équipe de l’Est en finale, ils auront même quelques jours de repos avant de prendre l’avion. Voilà un scénario hautement improbable n’est-ce pas ?

Source texte : ESPN / The Athletic / New York Times