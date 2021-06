Suns – Clippers, les pronostics de la rédaction : huit avis différents et huit fois les Clippers qui passent, enfin presque

Qui dit série de Playoffs dit nouvelle salve de pronostics, en vous rappelant tout de même qu’une majorité de l’équipe voyait évidemment les Clippers chuter au tour précédent alors que cette même majorité triomphante (non) ne donnait pas non plus cher de la peau des Suns au premier tour face aux Lakers. C’est comme ça une équipe de rédaction, de vrais experts, au service du peuple.

Giovanni

Incroyable Finale de Conférence, du genre de celles qui nous aurait rapporté gros si on avait posé le billet de cent en début de saison. Une série qui sera malheureusement biaisée du fait de l’absence de Chris Paul et Kawhi Leonard, d’autant plus quand on sait que le fun guy des Clippers ne devrait selon toute vraisemblance pas revenir de toute la série. Les Californiens ont joué quatorze matchs de Playoffs et n’ont pas de pivot, les Suns n’en ont joué que dix et sont full à tous les postes, Paul George est capable d’être immense mais à Phoenix son neveu Devin Booker n’est pas mal non plus, et contrairement aux Suns (Bridges, Crowder) les Clippers ont de vrais défenseurs mais forcément ces mecs considérés comme elite en la matière. L’histoire des Clippers est belle, Nico, T-Mann, Reggie Jackson toussa, mais la fraîcheur et la profondeur du groupe de Monty Williams me semble trop supérieure pour voir les Suns flancher. On part sur un 4-1, parce que les Suns sint vraiment devenus des cracks, parce que les Clippers sont arrivés au bout du chemin. Suns 4 – Clippers 1

Nico

L’affiche est belle mais forcément impactée par les absences de Chris Paul et Kawhi Leonard. Initialement, j’avais voté pour les Clippers en Finales NBA mais avec le bobo au genou de Kawhi, ça risque d’être compliqué. CP3 devrait lui pouvoir participer à la série contrairement à Leonard, même si on attend toujours des infos supplémentaires concernant ce dernier. Et vu la solidité des Suns sur l’ensemble de ces Playoffs, je pense que Phoenix est tout simplement mieux armé que la bande à Tyronn Lue pour atteindre le niveau supérieur. Les Clippers restent sur une première série en sept matchs face à Dallas suivie d’une grosse bataille face au leader de l’Ouest, ça risque de se sentir à un moment donné surtout contre des Cactus qui ont tranquillement sweepé les Nuggets. Avec un Paul George en mode Playoffs P et le duo Terance Mann – Reggie Jackson qui offre maintenant un Big Three à Los Angeles, les Clippers vont se battre jusqu’au bout avant de tomber dans un Game 7 à Phoenix, où les Suns seront portés par tout un peuple. Suns 4 – Clippers 3.

Ben

On va évidemment surveiller le statut de Chris Paul qui attire la poisse dès qu’il avance un peu trop loin en Playoffs mais les Suns ont quand même une bonne allure de favoris. Même sans le Point God pour délivrer 20 caviars sans faire tomber un œuf à côté de son assiette pendant une semaine, Phoenix aura l’avantage du terrain et de la fraîcheur pour entamer cette série. En face, les Clippers ont enfin décollé leur étiquette de Chokers qui était visible sur leur front depuis une décennie mais les hommes de Tyronn Lue arrivent quand même légèrement sur les rotules, avec trois matchs et des litres de sueur en plus que leurs adversaires. J’ai été très impressionné par la performance de All-Star de Terance Mann lors du Game 6 contre le Jazz, comme tout le monde, mais il ne remplace pas Kawhi Leonard sur une série de ce niveau. Si Jae Crowder se charge de Paul George en défense, ça pourrait même vite devenir gênant pour tout le monde. Je laisse deux matchs à L.A., pour leur courage et leur persévérance, mais les favoris ne sont plus les mêmes qu’en cas d’affrontement au premier tour des Playoffs et je vois CP3 mettre une disquette à son ancienne franchise pour aller vivre ses premières Finales NBA à 36 piges. Suns 4 – Clippers 2

Alex T.

Un prono avec beaucoup de “si” car, forcément, beaucoup de choses peuvent changer selon les retours ou non de Kawhi Leonard et Chris Paul. Malgré tout, je vois Phoenix au-dessus pour plusieurs raisons : avantage fraîcheur, avantage du terrain, une capacité d’adaptation assez impressionnante. Les Clippers ont fait très mal au Jazz avec le small ball mais les Suns ont plus d’options pour répondre à ce schéma et je vois Ayton avoir un plus gros impact que Gobert en attaque. Certes, CP3 ne sera pas là pour les trois ou quatre premiers matchs mais ce collectif a trop prouvé pour les enfoncer à la première occasion. Paul George va se retrouver avec Mikal Bridges collé à son short et s’il se repose c’est Jae Crowder qui prendra la relève : pas évident. Cette série s’annonce pleine de surprise mais je crois fermement en un retour des Suns en finale NBA. Ce genre de phrase improbable il y a quelques mois. Suns 4 – Clippers 2

Clément

Avec la blessure de Kawhi Leonard et le protocole COVID de Chris Paul, on a tellement hâte d’assister au match dans le match entre Rajon Rondo et Cameron Payne. Plus sérieusement, les Suns auront la chance de récupérer Chris Paul contrairement aux Clippers qui jouent de malchance avec cette sale blessure de leur franchise player. Il faut dire que c’était un peu trop beau de les voir si loin, il fallait bien un truc qui déconne pour les Angelinos. Mais malheureusement, Phoenix semble cette année trop bien armé pour que les Clipps puissent lutter, avec plus de fraîcheur, plus de défense, l’avantage du terrain et surtout un CP3 en mission même s’il va manquer les premiers matchs. Pfizer P va avoir fort à faire en se coltinant Bridges et/ou Crowder dans les basques, et dites vous bien que je n’ai même pas encore parlé de Devin Booker. Le collectif des Suns semble bien trop fort pour des Clippers en bout de course, qui vont bien résister mais devront rendre les armes au Game 6. Le pronostic de Mr. « Suns in 4 » pourrait bien ne pas être exact cette fois-ci, mais nul doute que cet homme va encore beaucoup fanfaronner dans les joutes à venir. Suns 4 – 2 Clippers

Max

La blessure de Kawhi Leonard redistribue beaucoup de cartes dans cette série. Dans l’attente d’une annonce d’indisponibilité pour la série, The Klaw ne devrait pas pouvoir jouer lors de ces Finales de Conf. Même si Chris Paul va lui aussi manquer quelques matchs, CP3 devrait revenir pour jouer de mauvais tour à la défense de son ancienne franchise. Ibaka ne fera pas son retour non plus son retour et les Clippers aligneront donc leur 5 small-ball avec Batum en pivot fuyant. Otage de leur adresse, les Clippers misé sur un quitte ou double pour se hisser en Finales et pour moi la clef de cette série se trouve ici. Malheureusement pour LA, je pense que Paul George en tant que numéro 1 pourrait flancher et les Suns en profiter, bien armés pour le contenir avec Mikal Bridges et Jae Crowder. Bien reposés et plus en place collectivement, je pense que cette équipe pourrait bénéficier de la faiblesse dans la peinture chez les Clips et ainsi les punir dessous. Suns 4 – Clippers 2

Gustave

Je suis sûrement la bonne étoile des Suns puisque je les voyais… perdants depuis le début de ces Playoffs, contre les Lakers puis les Nuggets, et ma fameuse incapacité à pronostiquer quoique ce soit a donc permis à Phœnix de rejoindre les Finales de Conférence. Même si les Clippers ont récemment eu l’air d’être l’équipe la plus forte mentalement depuis les Bleus contre la Belgique en 2018, ils n’auront pas assez de mental à cause de l’absence de Kawhi, contrairement à des Suns plus à même de compenser celle de Chris Paul. Los Angeles risque de s’enjailler en gagnant deux matchs mais la bouillante Talking Stick Arena calmera bien les ardeurs du bachelier Terance Mann. Allez, victoire de l’Arizona face à la Californie. Suns 4 -Clippers 2