Alex Caruso arrêté en possession de marijuana par la police texane : spoiler, le Texas et la Californie n’ont pas les mêmes règles

Alex Caruso a été arrêté hier en possession de marijuana alors qu’il était en visite dans son ancienne faculté d’A&M au Texas. Peut-être que le chauve le plus stylé de NBA n’était simplement pas au courant que la législation texane est différente de celle de la Californie. Le joueur des Lakers a ensuite été relâché par la police.

Alors que ce cher Alex s’apprêtait à gagner l’aéroport d’Easterwood au Texas, le meneur des champions en titre s’est fait attraper par la patrouille en possession d’un grinder dans lequel se trouvait du cannabis selon Ramona Shelburne d’ESPN. L’administration de la sécurité et du transport de l’aéroport aurait trouvé cela dans son sac. Avec une législation bien plus stricte que celle de la Californie en matière de possession d’herbe, le Texas est encore un des Etats qui n’a pas ouvert l’usage même pour usage thérapeutique. Ayant ouvert la porte à une discussion pour ce type d’usage, le Texas n’est pas encore prêt à accepter la consommation et la détention à titre récréatif de weed à l’inverse du Colorado ou de la Californie par exemple.

Alex Caruso ne se fait peut-être pas la meilleure publicité avant de se retrouver agent-libre cet été, mais l’ombre au tableau est si petite que son attractivité ne devrait pas être touchée. Relâché immédiatement après avoir montré patte blanche devant la police locale, CaruShow ne devrait pas être inquiété outre mesure au vu de la faible quantité d’herbe qu’il détenait au moment de son arrestation. Peut-être un peu négligeant, Caruso apprendra à consulter les législations fédérales avant de prendre sa Marie-Jeanne dans son sac. Cette histoire ne devrait pas faire tomber le Bald Mamba, Adam Silver s’était exprimé en 2019 à ce sujet en disant qu’il ne voyait pas de problème à ce que les joueurs en consomment durant l’été, mentionnant le fait que cet usage était légal dans de nombreux Etats américains aujourd’hui.

« Certains joueurs fument de la marijuana comme ils peuvent boire un verre d’alcool, c’est une façon de se détendre, je n’ai pas de problème avec cela. Si les Etats ont pensé bon d’autoriser cet usage, alors il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’ils le fassent. » – Adam Silver pour Posted Up, podcast de Yahoo! Sports

Cette petite histoire aura au moins eu le mérite d’amuser LeBron James qui n’a pas oublié de se moquer de son coéquipier sur l’oiseau bleu.

Cette histoire ne devrait donc pas faire couler plus d’encre que cela. Alex Caruso n’est pas dans un scandale médiatique à la Zach Randolph. La quantité avec laquelle il a été arrêté est si dérisoire qu’il ne peut être soupçonné d’en vendre, ou même d’en avoir un usage qui pourrait être dissuasif pour une franchise de le signer cet été. Une petite morale et basta, à lui maintenant de faire attention et de réviser la carte des stups aux USA cet été.

