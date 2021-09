Klay Thompson, prochain point en janvier : le pire est derrière lui, alors ne mettons pas la charrue avant les Splash

Absent depuis plus de deux ans, Klay Thompson est de plus en plus proche d’un retour en NBA. Lors du Media Day, des précisions et indications ont été données sur les dates de son potentiel retour sur les terrains. Le mois de janvier a été évoqué, et c’est tout ce que l’on souhaite à Klay.

Bandeau vissé sur le crâne, petit serre-poignet jaune à l’avant-bras et ballon vintage en main, Klay Thompson a débarqué avec son flow intergalactique au Media Day des Warriors. Rien que cette présence nous a fait déjà plaisir après deux ans d’absence pour Klay. Son dernier match date des Finales 2019 contre Toronto et depuis, le pauvre bougre a enchaîné une déchirure des ligaments croisés et une rupture du tendon d’Achille. Terrible pour l’un des meilleurs basketteurs de sa génération, mais toutefois le grand retour approche. Si aucune date n’avait pour l’instant fuité, le General Manager des Warriors Bob Myers a donné hier des précisions aux journalistes. Comme le rapporte Anthony Slater pour The Athletic, il y aura bien un moment où Klay sera prêt, « peut-être en janvier » selon le GM. Bonne nouvelle, un retour début 2022 permettrait à Klay Thompson de jouer tout de même deux tiers de la saison, le bout du tunnel approche.

Bob Myers said Klay Thompson can do a lot in camp, « just not contact, no 5-on-5. » Said there will be a point — « maybe January » — where Klay will know he’s ready. But it’ll be a patient ramp up and a whole lot of scrimmaging, even high-intensity G-League practices before. — Anthony Slater (@anthonyVslater) September 27, 2021

D’ici là, la reprise passe d’abord par les entraînements et notamment le training camp pour le numéro 11. Justement, toujours selon Bob Myers, Klay ne fera pas de contact, ni de 5 contre 5 lors de ce rassemblement. On prend donc toutes ses précautions du côté de Golden State pour ne pas précipiter les choses, tout à fait normal après une telle absence. D’ailleurs, Bob Myers a ajouté que le retour et la montée en puissance du joueur pourrait aussi avoir lieu avec un passage par le groupe de G League, alors imaginez la gueule des types quand ils vont voir le Splash Bro débarquer dans le vestiaire. Sinon, le retour sur les parquets sera prévu quoiqu’il arrive lors d’un match à domicile, l’occasion pour Klay de découvrir une première fois le Chase Center comme joueur.

Seeing Klay Thompson even jump just brings joy to my soul now. pic.twitter.com/OmG2QlV2NL — Brenna Greene (@BrennaGreene_) September 28, 2021

Questionné sur son retour, le principal intéressé semblait en tout cas assez optimiste. Opéré de sa rupture du tendon d’Achille le 25 novembre 2020, il ne veut malgré tout pas précipiter les choses :

» Nous n’avons pas de date fixée, je n’anticipe rien avant douze mois, ce qui mène à fin novembre, début décembre. Et ensuite, ça sera un peu au feeling et suivant mes sensations. Je dois faire encore beaucoup de choses, mais je commence à en voir la fin et ça m’excite. Le pire est derrière moi, loin derrière. » – Klay Thompson sur son retour de blessure.

Si on l’a déjà vu shooter avec réussite, il va maintenant falloir que Klay retrouve le rythme, l’intensité et les contacts. Mais déjà, revoir le Splash Bro en tenue lors du Media Day est bon pour le moral. Des sauts pour le shooting photo, des concours de tir avec les coéquipiers (on ne mentionnera pas le fait qu’il a perdu contre Mychal Mulder) … les images de KT11 sont rassurantes. On va tous patienter encore un peu, mais le retour approche à grands pas. On a hâte, très hâte !

.@KlayThompson challenged @MychalMulder to a three-point contest The winner … Mychal Mulder 🏆 pic.twitter.com/ftfkJbzfVs — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 27, 2021

On a donc eu des précisions sur le retour de Klay Thompson, rendez-vous en janvier 2022. Il faudra attendre encore quelques mois pour le voir enfiler les ficelles sur les parquets NBA mais, surtout, pas de précipitation pour éviter une mauvaise blague.

Source texte : The Athletic