Nikola Jokic sera ménagé durant la saison : le MVP a bien mérité un peu de repos, mais du coup… c’est Bol Bol le patron des Nuggets ?

La grosse news en provenance de Denver hier a bien sûr été la prolongation max pour Michael Porter Jr., mais une autre info nous a également été glissée en sous-marin. Mike Malone a en effet affirmé qu’après sa campagne MVP, le temps de jeu de Nikola Jokic devrait être allégé cette saison. De quoi se poser de grosses questions sur les ambitions des Nuggets cette année à l’approche du camp d’entraînement.

Décidément, l’exercice 2021-2022 dans le Colorado ne risque pas d’être parmi les plus kiffants à suivre. Déjà que Jamal Murray devrait être absent toute la saison à cause d’une rupture des ligaments croisés, on vient d’apprendre que Niko Jokic pourrait jouer moins de minutes par rencontre qu’on ne l’espérait. Pour rappel, le Joker vient de nous pondre une saison Larry Birdesque en tournant à 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 caviars, en shootant à 56,6%, dont 38,8% depuis Belgrade et 86,8% aux lancers. Tout ça avec la dégaine d’un trentenaire accro à la binouze et au McDo bien sûr, sinon c’est trop simple. Le mammouth serbe a même joué l’intégralité des 82 matchs de la saison des Nuggets (72 en régulière, 10 en Playoffs) et jouait 34,6 minutes en moyenne. Bref une saison archi complète. Difficile donc d’imaginer que le Niko nous reproduise de telles statistika et aille chercher le back-to-back MVP s’il voit son temps de jeu – et donc sa prod numérique – réduits. La news nous vient de Harrison Wind, qui a couvert les Nuggets pendant le Media Day d’hier pour DNVR Sports.

The Nuggets' plan is still to rest/load manage Nikola Jokic at times throughout the season. In terms of Jokic saying last week that he'll listen to Denver's medical staff in terms of rest/load management, Malone jokes (but he's serious), "Yeah, he says that now." — Harrison Wind (@HarrisonWind) September 27, 2021

On aura donc probablement environ cinq minutes de moins par soir pour nous délecter des guimauves sucrées de Jokic mais vous savez ce que ça veut dire aussi ? On aura certainement PLUS DE BOL BOL. Oui oui on l’écrit en lettres majuscules. Le fils de Manute pourrait bien enfin avoir une vraie place dans la rotation de Mike Malone, après n’avoir bénéficié que de cinq pauvres minutes quotidiennes cette année. On est également sur un petit cocorico car cela veut également dire que Petr Cornelie et son two-way pourraient avoir plus d’opportunités qu’on ne le pensait et potentiellement celle de s’imposer dans la raquette des Rocheuses. alors que le bleu-blanc-rouge sera aussi de sortie pour… Vlatko Cancar, vu à son avantage lors des Jeux Olympiques et possiblement responsabilisé cette saison. On devrait donc avoir une belle bataille entre notre Frenchy, deux bols et un Slovène pour gratter les minutes de seven-footer en back-up, et Coach Malone devrait également se reposer sur les f rères JaMychal et Jeff Green qui devraient jouer une bonne poignée de minutes chacun en tant que pivot dans son système small-ball.

Mais évidemment, nos yeux seront surtout braqués sur Michael Porter Jr. et… Aaron Gordon qui auront là la parfaite occasion pour justifier leurs gros contrats signés cet été. Les deux forwards pourraient être les scoreurs principaux des Pépites au relai du Joker et devront empêcher l’attaque pépitienne de couler en enchaînant buckets sur buckets comme ils savent bien le faire. Côtés guards et en l’absence de Jamal Murray pour une durée toujours inconnue, les jeunes meneurs Monte Morris et P.J. Dozier devraient également voir leurs responsabilités en tant que playmakers bien augmenter pour compenser quand Niko boira son coca zéro bien frais sur le banc. La rotation des Nuggets devrait donc être bien différente cette année par rapport à ce qu’on a connu jusqu’ici. Mais malheureusement pour la franchise du Colorado, rotation différente devrait également être synonyme de résultats différents et surtout moins bons, car malgré les progrès attendus de MPJ et compagnie, on imagine mal les Pépites sans Jamal et avec moins de Niko tenir leur rang et retrouver le second tour des Playoffs comme ils l’ont fait l’année dernière. En effet, on imagine ces Nuggets diminués malheureusement plus proches du play-in que la (demi) finale de conf’ cette année au milieu de cette West Coast en mode jungle de talents, alors libre à eux… de nous faire mentir ?

Saison compliquée à venir pour les Nuggets ? Probablement pas blanche mais elle pourrait bien être blanc nacré. Cette année devrait surtout servir à Mike Malone pour complètement intégrer Porter Jr. et Aaron Gordon en attendant le retour de Jamal Murray juste avant la campagne 2022-2023. D’ici là, le Joker pourra se reposer, un peu, et espère juste qu’il n’en abusera pas trop et qu’il ne finira pas l’année à 180 kilos.