Le Top 10 des passes de Nikola Jokic en 2020-21 : du sucre, avec du caviar, avec de la Chantilly, avec du caviar, et encore du sucre

Si Nikola Jokic fut élu de manière quasi incontestable MVP de la saison 2020-21, c’est parce qu’il est un merveilleux spécimen, c’est parce qu’il a joué l’intégralité des matchs de sa franchise, c’est parce qu’il a connu un trou d’air d’environ une demi-seconde dans la saison, c’est parce qu’il est probablement la traduction serbe du mot parfait, et c’est – aussi – car il a plus régalé ses collègues que pas mal de parents ne le font pour le Noël de leurs marmots. La preuve en image et très franchement, y’a pas mieux pour commencer une semaine.

Quand Nikola Jokic lâche une passe à un copain, ce n’est pas simplement une passe. C’est une douceur printanière quelque soit la saison, c’est un poème contemporain avec ou sans rime, c’est une ode au beau jeu, c’est une invitation à sourire. La vision magique d’un Milos Teodosic à son prime, mais avec le corps de Baloo en sortie de soirée. La clairvoyance de Chris Paul avec 25 centimètres de plus sous la toise, le sens du show de Jason Williams qui aurait mangé Steve Nash qui aurait mangé Jason Kidd.

Jouer avec Nikola Jokic c’est ainsi l’assurance de manger Gucci à toute heure, et les Will Barton, Michael Porter Jr., P.J. Dozier, Paul Millsap ou autres JaMychal Green ont donc chacun eu droit la saison dernière à leur caviar maison, ici du bout des doigts façon volleyeur, là du bout du monde à la manière d’un quarterback. Parce qu’un ballon dans les mains de Niko c’est un diamant qu’on chérit, mais c’est aussi, parfois, une mirabelle qu’on peut catapulter trente mètres plus loin et au millimètre près, tout en en extrayant le noyau pour ne blesser personne. Des passes, des passes toute l’année, 8,3 en moyenne et plus de 600 au total de décembre à juin, dont la plupart ont davantage leur place au musée de la passe que dans des Top 10 redondants.

Un Top 10 comme celui que la NBA nous offre ci-dessous, vraie transition de reprise ça, et une vidéo en tout cas parfaite pour se remettre dans le bain à un peu plus de quarante jours de la reprise. Allez, branchez l’enceinte et balancez-moi du Mozart avec ce Top 10, parce que Niko il ne se regarde pas, Niko il se vit.