La WNBA vient d’annoncer son Top 25 all-time : de Lisa Leslie à Diana Taurasi, la liste est très très sympathique

Alors que la NBA va annoncer son Top 75 all-time lors du prochain All-Star Game pour les 75 ans de la Ligue, la WNBA vient quant à elle de sortir son Top 25 histoire de fêter son quart de siècle en beauté. La prestigieuse liste a été dévoilée dimanche. On y jette un œil !

25 années d’histoire, pour 25 joueuses qui l’ont écrite à travers leurs exploits et leur influence. Créée en 1996 par l’ancien commish de la NBA David Stern (paix à son âme), la WNBA a su grandir au fur et à mesure des années et pour ça, il a évidemment fallu des figures de proue capables de faire progresser le jeu ainsi que la visibilité et la popularité de la ligue. Comme nous l’indique ESPN, 72 joueuses étaient nominées à la base. 72, pour 25 places seulement, autant dire qu’il a fallu faire des choix, et des choix parfois très difficiles. Les critères pour trancher ? Le talent et les performances sur les parquets bien évidemment, mais aussi le leadership, le bon comportement sur le terrain et l’implication au sein de la communauté. Le Top 25 a finalement été choisi par un panel composé de membres des médias ainsi que de « pionnières du basket féminin ». Voici la prestigieuse liste :

Diana Taurasi, Sue Bird, Lisa Leslie, Tamika Catchings, Lauren Jackson, Sheryl Swoopes, Candace Parker, Maya Moore… les plus grandes sont évidemment là, même si certaines légendes du basket féminin qui évoluaient sur les parquets avant la création de la WNBA (on pense par exemple à Cheryl Miller et Nancy Lieberman) manquent à cette liste. Ce Top 25 succède au Top 15 qui était sorti en 2011. De cette première liste, seules Dawn Staley et Teresa Weatherspoon ne se trouvent pas dans l’édition 2021. Sachez que la WNBA avait également réalisé un Top 20 en 2016, dans lequel Staley était déjà absente. Deanna Nolan, qui était dans le lot il y a cinq ans, a quant à elle été rayée de la liste cette année, en compagnie de Weatherspoon.

Le Top 15 en 2011 : Sue Bird, Tamika Catchings, Cynthia Cooper, Yolanda Griffith, Becky Hammon, Lauren Jackson, Lisa Leslie, Ticha Penicheiro, Cappie Pondexter, Katie Smith, Dawn Staley, Sheryl Swoopes, Diana Taurasi, Tina Thompson, Teresa Weatherspoon.

Le Top 20 en 2016 (en gras, les joueuses ajoutées) : Seimone Augustus, Sue Bird, Swin Cash, Tamika Catchings, Cynthia Cooper, Yolanda Griffith, Becky Hammon, Lauren Jackson, Lisa Leslie, Maya Moore, Deanna Nolan, Candace Parker, Ticha Penicheiro, Cappie Pondexter, Katie Smith, Dawn Staley , Sheryl Swoopes, Diana Taurasi, Tina Thompson, Teresa Weatherspoon, Lindsay Whalen.

Le Top 25 en 2021 (en gras, les joueuses ajoutées) : Seimone Augustus, Sue Bird, Swin Cash, Tamika Catchings, Tina Charles, Cynthia Cooper, Elena Delle Donne, Sylvia Fowles, Yolanda Griffith, Brittney Griner, Becky Hammon, Lauren Jackson, Lisa Leslie, Angel McCoughtry, Maya Moore, Deanna Nolan , Nneka Ogwumike, Candace Parker, Ticha Penicheiro, Cappie Pondexter, Katie Smith, Breanna Stewart, Sheryl Swoopes, Diana Taurasi, Tina Thompson, Teresa Weatherspoon , Lindsay Whalen.

Bien évidemment, tout ça peut poser débat et en parlant de débat, c’est désormais possible de s’exprimer sur la GOAT de la WNBA, en choisissant parmi le Top 25. Depuis dimanche et jusqu’au 19 septembre prochain, vous pouvez effectivement lâcher votre vote sur le site de la WNBA ou sur Twitter via le hashtag #WNBAGoatVote. Plutôt Lisa Leslie ? Plutôt Diana Taurasi ? Plutôt quelqu’un d’autre ? C’est désormais à vous de trancher.

