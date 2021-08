Klay Thompson enchaîne à nouveau les ficelles à l’entraînement : deux ans après, la mécanique n’est pas rouillée

Des petites news de Klay Thompson sont tombées en provenance directe de l’intéressé. Dans une petite vidéo, on le voit enchaîner les 3-points à l’entraînement, de vrais progrès dans l’optique d’un retour tant attendu. Pendant que le numéro 11 des Warriors travaille, sortez les parapluies pour les cercles NBA, ils se préparent eux à se faire arroser de toutes parts.

Quel plaisir, chaque mois on a des nouvelles de Klay Thompson. L’odeur d’un retour se rapproche de plus en plus à Golden State. Deux ans après sa blessure aux ligaments croisés en Finales NBA 2019, puis quasiment un an après sa rupture du tendon d’Achille, le sniper poursuit son travail de reprise. Après la longue rééducation, place au retour sur les parquets pour retrouver les sensations. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas trop perturbé. Dans des images partagées sur son compte Instagram, l’arrière des Warriors se montre à l’entraînement en train d’enchaîner les paniers. Dix ficelles d’affilée depuis les corners droit et gauche en effleurant à peine Marcel Larceau, du Klay Thompson dans le texte. Malgré ses deux ans sans fouler un parquet NBA, le Splash Bro ne semble pas avoir perdu son poignet. On attendra bien évidemment le retour en compétition avant de juger, mais cette vidéo est déjà très rassurante. Déplacements, prise d’appuis, facilité à attraper le ballon et déclencher rapidement. Quel bonheur pour les yeux, moins pour les paniers qui se font transpercer.

Dans la petite vidéo, Klay Thompson se dit heureux de faire des progrès chaque jour et pressé de revenir sur les terrains. Justement, concernant le fameux retour, il y a quelques semaines, le GM des Warriors Bob Myers a mentionné le mois de décembre. D’ici 2022, les Splash Bro devraient donc bien être réunis et le Big Three avec Draymond Green reformé. Cependant, n’allons pas trop vite, après les shoots, il faudra retrouver l’opposition et ensuite l’intensité des 5 contre 5. La blessure au tendon d’Achille est tellement particulière qu’il ne faut rien précipiter. Son ancien coéquipier Kevin Durant avait lui patienté pendant un an et demi avant de retrouver la compétition après une blessure similaire lors des fameuses Finales 2019. On espère pour Klay, comme l’a fait KD, qu’il retrouvera son niveau d’avant. Si son adresse est toujours au rendez-vous (41,9% à 3-points en carrière), il risque d’enflammer à nouveau les salles NBA. Et après deux saisons sans Playoffs, les Dubs auront bien besoin d’un bon Klay Thompson pour retrouver la gloire d’antan.

Une série de shoots, un public complétement en feu derrière, vivement le retour de Klay Thompson. La NBA a besoin de ça, les fans en ont besoin et les Warriors également. D’ici là, surtout pas de précipitation, allons-y étape par étape. Déjà, le poignet est toujours là, espérons que le physique suive. « En tout cas, on te le souhaite heing. »

Source texte : Warriors on NBCS