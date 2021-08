Stephen Curry a demandé à Tom Brady le secret de sa longévité : à 33 ans, même Baby Face commence à prendre quelques rides

Si la prolongation de contrat XXL de Stephen Curry a pu inquiéter pas mal de monde cet été, les fans des Warriors peuvent faire confiance à leur meneur pour s’inspirer des meilleurs. C’est ainsi que l’on a appris que le MVP unanime n’hésitait pas à prendre conseil auprès du boss de fin de la longévité, Monsieur Tom Brady. Autrement dit, les ficelles du Chase Center n’ont pas fini de souffrir.

Du haut de ses 36 ans, LeBron James est presque un petit joueur comparé à la superstar de NFL. A 43 balais, Tom Brady a remporté son septième Superbowl et son cinquième titre de MVP de la grande finale nationale avec les Buccaneers de Tamba Bay cette année. Celui qui a même soufflé ses 44 bougies le 3 août dernier n’a pas encore l’air prêt à raccrocher et prépare ainsi sa 22è saison pro dans l’un des sports les plus violents et exigeants qui soient. A la lecture de ces chiffres, la fanbase des Warriors a de quoi relativiser un peu. Le héros de la maison n’en est pas là, lui qui a fêté ses 33 ans il y a quelques mois. Pourtant, on a vu quelques sourcils se froncer au moment d’apprendre la prolongation de contrat du meneur pour 215 millions de dollars sur quatre années supplémentaires avec une dernière saison payée presque 60 millions de billets verts en 2025-26. On sait à quel point un contrat démesuré peut handicaper une équipe qui a pour ambition de remporter le titre. Mais à l’aube de sa 13è saison pro, Stephen Curry n’est pas trop inquiet de la suite. La retraite n’est pas encore à l’ordre du jour et il prend exemple sur Tom Brady aka l’homme invincible de la ligue de football américain. Monte Poole de NBC Sports Bay Area a recueilli les propos du Chef.

« Absolument. J’ai en réalité déjà parlé de ça avec lui [Tom Bradey, ndlr]. Il a atteint un point où il peut regarder en arrière et parler avec légitimité et expérience. Mais il m’a dit que même sur le moment, au début de la trentaine, à 35 ans ou à la fin de la trentaine, il se disait toujours : ‘Je pense que j’ai encore de quoi faire deux saisons. Reste ! Fais tout ce que tu peux pour te maintenir en forme physiquement et mentalement.’ Les années passent et vous vous redites la même chose les deux années qui suivent, etc. »

Avec 762 matchs à son actif, Stephen Curry a déjà traversé quelques blessures qui lui ont aussi permis de s’économiser un peu sur la route. Si les lésions sont complètement réparées, c’est presque comme des années de gagnées pour le seul trentenaire au monde à se faire encore surnommer Baby Face. Même s’il a un drive percutant et presque létal, la majorité de son jeu se situe en-dehors de la peinture et lui permet de recevoir moins de coups que certains de ses collègues. Historiquement, les grands shooteurs ont aussi tendance à durer dans la Grande Ligue, à l’instar de Reggie Miller quasiment arrivé à 40 ans ou de Ray Allen qui se faisait encore courtiser par de nombreuses franchises l’été de sa retraite, à 39 ans. Même un peu moins rapide, Stephen Curry sera toujours aussi technique et adroit pour planter quelques banderilles à chaque match. A 32 ans, il a encore dominé la NBA au nombre de 3-points tentés et réussis la saison dernière et cette tendance n’est pas près de s’arrêter. D’autant que le double MVP est prêt à faire des sacrifices pour perdurer sur les parquets, quitte à décliner l’invitation de Team USA pour se rendre aux Jeux Olympiques où il aurait pu décrocher l’or avec son ancien coéquipier Kevin Durant cet été par exemple.

Avoir une longue carrière en NBA a un coût et Stephen Curry semble prêt à le payer ; que ce soit sacrifier son palmarès en sélection ou s’imposer une rigueur et une hygiène de vie irréprochable durant les cinq prochaines années voire un peu plus. C’est évidemment une bonne nouvelle pour tous les amoureux du Chef et du beau jeu en général. Profitons encore de ce génie qui a révolutionné notre sport tant qu’il est encore actif. Ça ne durera pas pour toujours mais on espère encore au moins en avoir pour une demi-douzaine d’années.

Source texte : NBC Sports