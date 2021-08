Officiel : Stephen Curry prolonge aux Warriors pour 4 ans et 215 millions, parce que lui et Golden State c’est pour la vie !

C’est l’une des grosses breaking news de la soirée, et elle ne concerne pas la Free Agency. Non, elle concerne le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA, mister Stephen Curry, qui a choisi de prolonger dans sa franchise de toujours, les Warriors, pour plus de 200 millions !

Stephen Curry et les Warriors, visiblement c’est pour la vie. Éligible à une extension de contrat, le Splash Brother a pris son stylo pour continuer l’aventure quatre années de plus dans la Baie d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le montant de cette prolongation ? 215 millions de dollars. Boum ! Si on ajoute les 45,8 millions que Steph va toucher sur la saison à venir, on est tout simplement sur 261 millions de billets verts sur les cinq prochaines années. Ça va, il s’est mis bien le bonhomme. Et pour info, comme l’indique Woj, c’est le… deuxième contrat à plus de 200 millions signé par Curry en NBA, une première dans l’histoire de la Grande Ligue. Désormais, le sniper des Warriors est associé à la franchise de la Baie jusqu’à la saison 2025-26. En 2026, Curry aura 38 balais et sera dans sa 17e saison NBA, ainsi que sa 17e campagne avec Golden State. On ne sait pas à quel niveau il pourra encore évoluer à ce moment-là mais ce qui est d’ores et déjà certain, c’est qu’il doit toucher quasiment 60 millions de dollars sur la dernière saison de son prochain contrat. 60 millions de dollars pour un joueur NBA sur une année, c’est tout simplement du jamais vu ! Sur le terrain comme en dehors, Stephen Curry explose tous les records.

Steph Curry will extend his contract off his $45.8 million salary for 2021-22, which means he’s now guaranteed $261 million over the next five seasons. pic.twitter.com/hYiBpI6Eo4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Cette prolongation, elle signifie probablement que Stephen Curry jouera toute sa carrière sous le même maillot, le maillot où il est devenu une légende et le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA. Bon, on le sait, dans notre Ligue préférée, tout peut arriver et il ne faut jamais parler trop vite, mais on y va tout droit. Avec son palmarès individuel (deux titres de MVP, sept fois All-Star, quatre fois membre de la All-NBA First Team, deux fois top scoreur de la saison, 250 records dans la catégorie du 3-points) et collectif (trois titres de champion NBA), Curry n’a évidemment plus rien à prouver et peut déjà être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire des Warriors. Le voir rester dans la même franchise pendant tant d’années, le voir briller sous le même maillot, c’est tout simplement grandiose à l’époque du player empowerement et des innombrables mouvements de superstars. Maintenant, si fidélité il y a, ambition il y a aussi. Toujours au top individuellement, Curry n’a plus goûté aux Playoffs depuis les Finales NBA 2019. Ça commence à faire long pour celui qui fut au centre de cette dynastie Warriors qui a remporté trois bagues en cinq ans. Cette année, malgré une campagne calibre MVP, Steph a dû s’incliner au play-in tournament, un scénario qu’il espère ne pas revivre. C’est pour cela que les Warriors tentent de maximiser ce qui reste de son prime, même si pour l’instant ils sont plutôt discrets sur cette intersaison. Avec la présence de Draymond Green et le retour de blessure de Klay Thompson, Golden State peut toutefois afficher des ambitions pour la saison prochaine, surtout avec un Steph toujours aussi monstrueux.

Est-ce que Stephen Curry gagnera un autre titre avec les Warriors ? Seul l’avenir peut répondre à cette question. Mais en tout cas, il passera les grandes années qu’il lui reste sous le maillot de Golden State, le maillot de tous ses exploits.

Source texte : ESPN

On s’en rapproche petit à petit : Stephen Curry pourrait jouer toute sa carrière avec une seule et même franchise. En étant minimum 3 fois champion, 2 fois MVP dont 1 fois unanime, et le meilleur shooteur de l’histoire. Légendaire, lé-gen-daire dans une ère du tout mouvement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 3, 2021