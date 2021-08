Free Agency 2021 – Qui est encore dispo ? Qui a encore des sous ? On fait le point, quasiment 24 heures après l’ouverture du marché

Dans la folie de la Free Agency, on peut parfois s’y perdre avec toutes les signatures et transactions qui caractérisent les premières heures après l’ouverture du marché. Du coup, un petit check point, ça ne peut pas faire de mal. Qui a encore des sous à dépenser ? Quels joueurs restent sur le marché ?

# Les équipes qui possèdent encore des billets verts à dépenser

Au cours des 24 dernières heures (ou presque), on a vu le signe des dollars dans tous les sens. Beaucoup d’argent a été dépensé par les différentes franchises, des gros contrats ont été signés, bref vive le business comme on dit. Pour autant, certains équipes ont encore des sous. On fait le point.

Les équipes qui ont encore des sous : – Spurs (31 millions)

– Thunder (28 millions)

– Hornets (14 millions)

– Knicks (9 millions) Et ça uniquement c’est dans le cap space, il reste des équipes qui ont encore leurs exceptions (mid-level / bi-annual). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 3, 2021

# Les joueurs majeurs encore disponibles

Si de nombreux grands noms de la Free Agency 2021 ne sont logiquement plus sur le marché désormais, il y a encore quelques gros agents libres qui doivent trouver preneurs. Dans le lot notamment ? DeMar DeRozan, Dennis Schroder, Kelly Oubre Jr., Lauri Markkanen. On attend aussi le dénouement concernant les dossiers Kawhi Leonard et John Collins, entre autres.

P.S. : vous pouvez retirer Andre Drummond, Patty Mills, James Johnson et Robin Lopez de la liste ci-dessous. Ils viennent tous de signer dans leur nouvelle équipe. Décidément, ça va trop vite !

Les joueurs majeurs qui sont disponibles et n’ont pas encore signé de contrat : Kawhi Leonard

DeMar DeRozan

John Collins

Dennis Schroder

Andre Iguodala

Andre Drummond

Kelly Oubre

Danny Green

Patty Mills

Lauri Markkanen

Paul Millsap

Carmelo Anthony

Enes Kanter

Reggie Jackson — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 3, 2021

Les autres joueurs majeurs qui sont disponibles et n’ont pas encore signé de contrat : Josh Hart

Victor Oladipo

Justise Winslow

JJ Redick

James Johnson

Lou Williams

Robin Lopez

Avery Bradley

Frank Kaminsky

Elfrid Payton

Frank Ntilikina

Malik Monk

Bismack Biyombo

Wes Matthews — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 3, 2021

Voilà pour le petit point. Un bilan bien pratique avant la deuxième soirée de la Free Agency, qui devrait aussi offrir son lot de surprises. Allez, on y retourne.