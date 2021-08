Free Agency 2021 : Andre Drummond signe pour un an aux Sixers, les retrouvailles avec Joel Embiid s’annoncent folles

Woj Bomb !! Après seulement quelques mois du côté de Los Angeles, Andre Drummond fait déjà ses valises. Le pivot a en effet signé pour un an… aux Sixers. Coucou Joel Embiid !

Rob Pelinka avait annoncé en fin de saison sa volonté de prolonger le Big man sur le long terme mais la signature de Dwight Howard, couplée au probable repositionnement d’Anthony Davis en 5, créait un sacré embouteillage sous les panneaux. Dans ces conditions, on pouvait imaginer d’autres équipes se positionner pour récupérer le colosse et ce sont finalement les Sixers qui ont remporté la mise selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Dans la cité de l’amour fraternel, Dédé devrait occuper un rôle de back-up derrière… Joel Embiid, un de ses vieux copains de la Conférence Est (ou pas). L’ambiance s’annonce sympa à l’entraînement !

Free agent C Andre Drummond has agreed to a one-year deal with the 76ers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Si vous n’avez pas suivi la NBA ces dernières saisons, la relation entre les deux intérieurs n’était pas vraiment au beau fixe, entre quelques beaux combats dans la raquette et plusieurs déclas dans les médias. On ne va pas revenir dessus mais il sera intéressant de voir comment la relation entre les deux hommes va évoluer et ce dès le training camp. En relais de Joel Embiid, Drummond aura un rôle important à jouer dans la raquette et il va redécouvrir une situation inédite depuis sa saison rookie : sortir du banc ! Excellent rebondeur, le pivot aux épaules poilues est un adepte du Dyson quand il s’agit d’aller cueillir des ballons dans les airs mais il paie comme souvent ses grosses errances défensives et son répertoire limité en attaque. En quelques mois, c’est en tout cas une terrible descente aux enfers pour Andre Drummond. Selon Keith Pompey, qui suit les Sixers pour le Philadelphia Inquirer, il s’agit d’un contrat au minimum vétéran et on est loin du max deal que le pivot a longtemps espéré trouver, que ce soit à Detroit, Cleveland ou Los Angeles. À lui de faire le taf du côté de Philly pour faire remonter sa cote auprès des GM et se rendre attractif pour la prochaine Free Agency. Y’a plus qu’à, comme dirait l’autre.

Dwight Howard est de retour aux Lakers et Andre Drummond va prendre sa place… aux Sixers ! Les retrouvailles avec Embiid, le retour dans la Conférence Est, une année décisive pour son avenir : il va falloir se retrousser les manches pour l’ami Dédé.

Source texte : ESPN / Philadelphie Inquirer