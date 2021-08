Free Agency 2021 : on a promis de tout vous dire alors on vous dit tout, parce que même Chris Chiozza a le droit au bonheur

Ils n’ont peut-être pas une hype de malade, ils ne feront sans doute pas lever les foules à chaque fois qu’ils auront la balle en main mais eux aussi ont droit à un peu de lumière. On fait le point sur les petits deals signés ces dernières 24h. Si le Woj prend le temps de parler de Chris Chiozza, alors nous aussi.

# Dwayne Bacon n’aura pas mis très longtemps à rebondir. Libéré par le Magic il y a 24h à cause d’un embouteillage sur les postes 2-3, Mister tranche de lard a signé un contrat dans la foulée avec les Knicks. Pas forcément une mauvaise affaire vu sa fin de saison.

The Knicks have agreed to a deal with free agent guard Dwayne Bacon, sources tell ESPN. Bacon averaged 10.9 points per game while playing all 72 games last season with the Orlando Magic. — Tim Bontemps (@TimBontemps) August 9, 2021

# Chris Chiozza va découvrir sa quatrième équipe en quatre saisons puisqu’il s’est engagé avec les Warriors. Si on devait mettre une pièce, on dirait qu’il risque de passer plus de temps à Santa Cruz (en G League) qu’à San Francisco.

Free agent G Chris Chiozza has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, source tells ESPN. There’s some opportunity for backup point guard minutes on Warriors roster. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021

# Frank Jackson a convaincu Detroit de le conserver dans son roster. Le meneur va chercher à gratter quelques minutes derrière Cade Cunningham et Killian Hayes. C’est pas gagné mais pourquoi pas…

Restricted free agent G Frank Jackson is returning to the Detroit Pistons on a two-year deal, sources tell ESPN. Jackson earned his way into rotation with 40 percent 3-point shooting and nearly 10 points per game last season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021

# Daulton Hommes revient sur le sol américain après une escale d’un an du côté de l’Italie. Le meilleur joueur de la seconde division de NCAA 2019 a gratté un two-way deal avec les Pelicans. Il restait sur une expérience avec les Spurs d’Austin. Si vous ne connaissez pas, on ne vous blâmera pas…

Forward Daulton Hommes — the 2019 Division II player of the year — has agreed to a two-way deal with New Orleans, his agent James Dunleavy of @excelbasketball tells ESPN. He’s playing for Pels summer league team after a season in Italy. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021

4 tweets, 4 deals, rien de bien fou mais des joueurs qui ont mérité qu’on parle d’eux. Les belles histoires partent souvent de rien non ?

Source texte : ESPN