TrashTalk Award – Spécial Jeux Olympiques : on ne se lassera jamais de la tirade d’Evan Fournier sur l’équitation

Les Jeux Olympiques ont rendu leur verdict au niveau du basket, et si les Français pouvaient espérer décrocher cette médaille d’or, ils n’ont absolument pas à rougir de n’avoir pris « que » l’argent. Ces olympiades ont en tout cas livré leur lot habituel de punchlines et de petites piques qui font aussi, entre autres, que nous aimons tellement ce sport et cet esprit de compétition. Petit tour d’horizon des plus grands taquets distribués au Japon.

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le public des Suns qui aurait presque le temps de courir un 100m pendant un lancer-franc de Giannis.

Candidat # 1 : Bam Adebayo lance un sale regard au pauvre Behnam Yakhchalidehkordi (à vos souhaits)

Après leur défaite initiale contre l’équipe de France en match d’ouverture des Jeux Olympiques, les Américains devaient absolument se ressaisir pour enfin lancer leur tournoi. C’est ce qu’ils ont fait face à de pauvres Iraniens totalement désarmés face à une telle puissance qui devait en plus passer leurs nerfs sur la prochaine équipe qu’ils devaient jouer. L’Iran faisait clairement office d’équipe au mauvais endroit au mauvais moment et Team USA ne s’est pas privé pour gagner 120 à 66, et Bam Adebayo a tenu à ajouter un autre grain de sel dans un match gagné d’avance.

Le regard 😭 https://t.co/HimvxbQGNc — Miami Heat France 😷 (@MiamiHeat_Fra) July 28, 2021

A la suite d’un duel avec le pivot du Heat pour récupérer une balle aérienne, Behnam Yakhchalidehkordi s’est retrouvé déséquilibré et est allé heurter le sol de façon assez violente. Ni une ni deux, Adebayo le toise alors que le numéro 88 iranien est encore au sol. Certains y voient de la compassion suite à ce geste, mais le pivot reprend vite ses esprits et ressort sur son meneur, on peut vite en déduire que ce regard avait pour unique but de toiser l’adversaire et de lui faire comprendre « frère, t’espérais quoi là ? ». Pas forcément du meilleur goût face à une équipe qui se sait inférieure et qui joue tout de même au maximum.

Candidat # 2 : Kevin Durant tweete en direct de Tokyo à 6 heures du matin contre les haters de Kyrie

Kevin Durant et Twitter, en général ça donne un cocktail déjà bien explosif, mais alors Kevin Durant en direct de Tokyo à 6 heures du matin en train de jouer les Jeux Olympiques, alors laissez tomber le carnage, il pourrait très bien être retweeté par des comptes Twitter qui montrent des vidéos de réactions chimiques ahurissantes. Mais revenons-en au fait, le néo MVP des Jeux Olympiques a décidé d’envoyer un gros skeud à ceux qui disaient que Kyrie avait besoin d’être mieux entouré à Brooklyn.

D’autant que depuis, Durant et James Harden ont rejoint le Barclays Center (en plus de la flopée de free-agents qui ont signé chez les Nets), ce tweet semble plus que jamais obsolète, surtout quand on sait que les Nets auraient pu griller la politesse aux Bucks, futurs champions NBA, si KD chaussait une pointure de moins. Son fameux tir lors du Game 7 des demi-finales aurait été à 3-points du coup, et les Bucks seraient partis prématurément en vacances. Comme quoi, une parade d’un P.J. Tucker complètement fracassé, ça tient à très peu de choses. Mais le plus drôle dans l’histoire, c’est de se dire que Kevin Durant a calé un réveil à 6 heures du matin pour tweeter ça. Un génie incompris.

Candidat # 3 : Gilbert Arenas envoie une rafale à toute l’équipe des Mavs

Luka Doncic était occupé de porter la sélection slovène sur ses épaules pendant les premiers Jeux Olympiques de sa carrière, juste au cas où on avait encore besoin d’éléments pour classer cet homme. Encore invaincu avec la Slovénie (avant de croiser la route des Bleus et des Boomers australiens), Doncic porte au mieux possible toutes ses équipes, et selon Gilbert Arenas, s’il a réussi à amener Dallas en Playoffs, ça devrait être une formalité avec son pays.

Gilbert Arenas when asked by us if Luka Doncic can lead Slovenia to a Gold Medal: « S*it, he did it for Dallas. That YMCA team he had, got them to the playoffs, bruh. I’m serious… that YMCA team, bruh. So he has a chance, he has a chance, Yes! » Video:https://t.co/MABX6mr2pr pic.twitter.com/nra2Mg48qZ — Fanatics View (@fanaticsview) August 1, 2021

Gilbert Arenas quand on lui a demandé si Luka Doncic pouvait mener la Slovénie jusqu’à la médaille d’or : « Merde, il l’a fait avec Dallas. Avec son équipe de YMCA là, il les a emmenés jusqu’en Playoffs frère. Sérieusement… cette équipe de YMCA. Bien sûr qu’il a une chance ! »

Une balle perdue en bonne et due forme pour les Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. et le reste du crew. Parce qu’honnêtement, si ce n’est forcément pas l’équipe rêvée pour de grandes épopées en Playoffs, ces gars ne sont pas non plus des peintres et ont des qualités à faire valoir en relais de leur franchise player Doncic. On ne peut pas non plus dire que le numéro 77 ne soit entouré que par des chaudronniers, même si sans lui, Dallas se battrait probablement pour le first pick. Toutefois, on salue la comparaison avec les YMCA de l’Agent 0, jamais le dernier pour envoyer de la vanne par barils.

Candidat # 4 : Evan Fournier ne veut pas voir son match coupé par de l’équitation

Les Français, joueurs comme coachs comme supporters, étaient tous survoltés lors de la demi-finale de basket qui les opposait à la Slovénie de ce même Luka Doncic évoqué quelques lignes auparavant. Au bout du suspense, et grâce à ce désormais célèbre contre de Nico Batum, les Bleus ont écarté leurs adversaires aux portes de la Finale. Et juste après le match, probablement encore dans l’euphorie mais lucide comme à son habitude, Evan Fournier a lancé un avertissement à France Télévisions.

Tout d’abord, il convient de contextualiser pour les plus novices : lors des Jeux Olympiques, le diffuseur, France TV donc, en plus de faire des bascules entre les chaînes France 2 et France 3, interrompt parfois certaines disciplines pour d’autres, pour lesquelles une chance de médaille française est possible. Ainsi, France – Team USA avait été coupé par des moments de fleuret, et si cela peut sembler logique, les fans de basket peuvent parfois en être tristes. Du coup, Evan Fournier voulait légitimement ne pas être coupé en plein match pour que les téléspectateurs fans de basket prennent leur pied. La médaille est en argent, mais le coeur est en or. Et non, on ne fera aucune vanne sur le bronze.

Candidat # 5 : Vincent Poirier se moque du 360 essoufflé de Rudy Gobert

Avant les Etats-Unis, il y a eu la Slovénie donc, mais avant la Slovénie, il y a aussi eu l’Italie. Un match bien plus compliqué qu’il n’y parait et les Bleus s’étaient mis à l’abri tard dans le match, pour sceller la victoire. Rudy Gobert avait décidé de faire un 360 dans les dernières secondes, mais, semblant à bout de souffle, on dirait plutôt une Peugeot 306.

Même si l’esthétique du dunk n’est pas forcément optimale (cela dit, Dwyane Wade est actionnaire du Jazz maintenant, il aurait peut-être mis 10/10 à ce dunk), on s’en TAPE, car l’essentiel est dans le résultat et dans l’accession au dernier carré des Jeux Olympiques, mais en tout cas, ça a bien fait rire son compère de la raquette, Vincent Poirier, qui ne s’est pas fait prier pour manier l’ironie et savourer le pivot du Jazz.

C’était un sacré 360 quand même … — Vincent Poirier (@viinze_17P) August 3, 2021

Simplement merci, Vincent.

Candidat # 6 : Zach LaVine fête son titre olympique par… un rider après le buzzer

A moins que l’on considère que ce match faisait partie d’une dimension parallèle et n’ait jamais eu lieu dans le monde réel, ce sont bien les Etats-Unis qui sont repartis avec la médaille d’or olympique, en triomphant de nos Bleus accrocheurs, mais maladroits aux lancers-francs et ayant rendus trop de ballons aux américains, qui ont forcément su les exploiter… Après le coup de sifflet final, Zach LaVine a fêté ça… à sa manière.

Et a priori, peu d’entre nous peuvent l’imiter, déjà parce qu’il faut être Américain, et parce qu’il faut avoir une détente de sagouin. Beaucoup de critères difficiles à rassembler pour nous. Est-ce que Zach LaVine a voulu flex à sa façon après une médaille d’or olympique ? A-t-il voulu montrer à notre Rudy National le sens de l’esthétique ? Ou est-ce un jour de plus au bureau pour le double vainqueur du concours de dunks (désolé Aaron) ? On ne le saura jamais, mais c’est une façon sublime de ponctuer le tournoi de Team USA en tout cas, c’est beau, c’est fluide, c’est aérien, on en redemanderait presque… nan on déconne.

Une édition de Jeux Olympiques sans trashtalking est-elle une vraie édition de Jeux Olympiques ? Comme dirait JP Fanguin « nous on pense la question elle est vite répondue » parce qu’honnêtement, ça fait toujours partie du sport, on ne le répétera jamais assez. Tant que la ligne rouge n’est jamais franchie.

