Free Agency 2021 : Luka Doncic prolonge à Dallas pour 5 ans et 207 millions, l’avenir s’écrit en slovène au Texas

L’info pouvait tomber à tout moment et c’est désormais officiel : Luka Doncic va prolonger à Dallas pour 5 ans et 207 millions de dollars !

Il avait annoncé la couleur pendant la conférence de presse de fin de saison et une délégation XXL des Mavs est carrément venue lui apporter la mallette pleine de billets à Ljubljana. Pas de doute, la prolongation de Luka Doncic était une question de jours et il ne manquait que l’autographe sur le papier. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est désormais acté et le meneur slovène a bien prolongé son contrat avec la franchise texane. Le détail du deal : 5 ans et 207 millions de dollars, le tout avec une player option. C’est un méga jackpot pour la star et c’est surtout un deal record pour une extension d’un contrat rookie ! Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander ont certes signé des contrats pouvant monter jusqu’à ce montant mais seuls 172 millions sont garantis (ils doivent être nommés dans une All-NBA Team pour déverrouiller les 35 millions restants). Luka est, lui, déjà assuré de toucher l’intégralité de la somme.

27,7 points, 8 rebonds, 8,6 passes de moyenne. Deux sélections dans une All-NBA avant ses 23 ans (seul Kevin Durant a fait aussi bien depuis la fusion ABA-NBA). Sans surprise, Mark Cuban a donc mis le paquet pour conserver sa superstar sur le long terme. Luka fait déjà partie des tout meilleurs joueurs de la Ligue et il est probablement l’un des visages de la NBA pour les 15 prochaines saisons. Scoreur facile, maestro à la passe et dans la gestion du jeu, capable de porter son équipe sur ses épaules, Doncic est un calibre MVP. Reste à entourer ce diamant pour viser les sommets et c’est probablement la prochaine mission des Mavericks. On en parlait en fin de saison, il manque un peu de supporting cast pour aider « The Don » à viser plus haut, notamment en Playoffs. Sorti deux fois de suite au premier tour par les Clippers, le meneur n’a pas de temps à perdre et il va falloir lui offrir des appuis. Pour le moment, la Free Agency de Dallas est plutôt timide et, à part les signatures de Reggie Bullock et Sterling Brown (et les prolongations de Tim Hardaway Jr. et Boban Marjanovic), c’est le calme plat. À voir si cette stabilité au sein de l’effectif de Jason Kidd permettra de viser plus haut au sein de la Conférence Ouest.

Luka Doncic a prolongé son contrat à Dallas et c’est toute une fanbase qui s’enflamme à cette nouvelle. Entre la dernière saison de son contrat rookie et les quatre années déjà validées sur le futur deal, l’American Airlines Center va donc pouvoir profiter pendant au moins 5 ans des arabesques de Luka Legend. Comment dit-on méga jackpot en slovène ?

Source texte : ESPN