30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Dallas pour décortiquer les Mavericks !

Dallas, ton univers impitoyable, Dallas, glorifie la loi du gros blond. Voici à peu près les paroles du générique de la série préférée de ton arrière grand-mère, à peu près car cette saison le boss des Mavericks sera encore et plus que jamais Luka Doncic, ses quelques bourrelets et, surtout, son talent, son génie même, qui n’en finit plus de grandir. Quatrièmes de l’Ouest la saison passée et finalistes de conférences surprises après avoir choqué les Suns dans un Game 7, les Texans sont aujourd’hui, forcément, parmi les favoris au podium de leur conférence, et plus si affinités. L’ère Porzingis est terminée dans le Texas et pour cette reprise ce sont JaVale McGee et le futur 6MOY Christian Wood qui squatteront la raquette, Jalen Brunson est parti à New York mais Spencer Dinwiddie est installé, Tim Hardaway est de retour et les jeunes Josh Green et Jaden Hardy peuvent devenir de vraies rotations. Tout autour ? Les role players de luxe, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Dwight Powell and co., pour un groupe qui, finalement, n’a pas grand chose à envier à quiconque, merci Luka car avec Luka tout va. L’Ouest est sauvage mais Dallas a les armes, clairement, l’autre zinzin fait partie des trois gros favoris pour être MVP en avril prochain, bref on peut voir venir à Dallas.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Mavericks de Dallas. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !