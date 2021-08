La Free Agency 2021 vue par Twitter : New York, Los Angeles, Miami… comme toujours les petits marchés sont à l’honneur

Chaque année, l’ouverture de la Free Agency, tout comme la Draft quelques semaines avant, sonne officieusement le début d’une nouvelle saison en NBA. Certains joueurs changent d’air, d’autres font péter le fourgon Brinks, tandis que d’autres se font carrément couper comme des malpropres. Dans tous les cas, cette période est souvent vécue à fond par les joueurs, qui ne sont jamais les derniers pour partager leurs réactions sur Twitter.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# L’impatience est palpable chez les joueurs…

Free Agency about to kick off. I know I want a few things to happen lol 😂

— Marcus Morris (@MookMorris2) August 2, 2021