Nick Nurse fait partie du système Raptors depuis dix ans. D’abord assistant, il est passé coach principal pour la saison 2018-2019 avec la réussite qu’on connait. Actuellement dans une moins bonne passe avec Toronto, il souhaite prendre du temps pour réfléchir à son avenir après la saison.

Parmi les coachs les plus expérimentés en NBA on cite souvent les Popovich ou autre Spoelstra, à juste titre, mais il ne faut pas oublier Nick Nurse. Dix ans désormais qu’il vit et bosse chez les Raptors, d’abord en tant qu’assistant de Dwane Casey, puis en tant qu’entraîneur principal, où il a réussi à décrocher un titre dès sa première saison en 2019.

Mais Toronto traverse une longue période de blues depuis la bulle. Les performances sont moyennes, le groupe n’évolue pas tellement et les perspectives d’avenir sont plus que floues. En février dernier, les rumeurs ciblaient d’ailleurs toutes les Raptors comme “la franchise qui allait bouger”. Finalement il n’en fut rien, mais c’est peut-être juste partie remise pour cet été. On sait que Fred VanVleet n’est jamais bien loin de s’en aller, Pascal Siakam constitue également un vrai asset pour un contender en cas de reconstruction, de même pour O.G. Anunoby, courtisé par beaucoup de monde cet hiver. Nick Nurse est conscient de ce constat et souhaite donc prendre du recul après la saison pour faire le point.

“Je pense qu’une fois la saison finie, nous allons tout évaluer. Je vais prendre quelques semaines pour voir où est-ce que j’en suis. Et voir comment est ma relation avec l’organisation. Cela fait 10 ans pour moi maintenant et c’est déjà un beau parcours. En dix ans, nous avons fait de belles saisons. Mais mon esprit est surtout calé sur faire en sorte que cette saison soit la plus longue possible. Cette équipe a besoin d’expérience de Playoffs.” – Nick Nurse

Nous assistons peut-être à la fin d’un cycle au Canada. À quelques jours de la fin de la saison régulière, les Raptors sont neuvième de l’Est et participeront dans une grosse semaine au play-in tournament pour la première fois de leur histoire. Au vu de la concurrence (Hawks, Bulls, Nets ou Heat) et de la qualité du groupe, rien n’est garanti lors de ce mini tournoi. En cas de mauvais parcours, cela pourrait accélérer la décision de Nick Nurse. Peut-être vit-on les dernières heures du système Nurse aux Raptors, et c’est une sacrée page qui se tournerait.