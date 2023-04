Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de mars.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Stephen Curry s’ennuie donc il poste le dunk de son coéquipier Jonathan Kuminga avec une tronche de Kevin Hart.

# Stanley Johnson s’ennuie donc il poste plusieurs photos de lui avec un effet miroir.

# Donovan Mitchell s’ennuie donc il zoome sur la tête de ce gamin qui célèbre la victoire des Cavs face aux Celtics.

# Paul Pierce s’ennuie donc il pose des questions existentielles (qu’il aurait été préférable de ne pas poser d’ailleurs).

But we glorify and normalize all the rappers who do it and get paid from waiving Guns in rap videos making millions . I’m trying to understand make this make since , what crime did he commit 🤔

— Paul Pierce (@paulpierce34) March 7, 2023