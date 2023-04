Les Kings sont de retour en Playoffs, et le simple fait d’écrire cette phrase nous rend fébriles. Obligation de se poser pour en parler, et quelque chose nous dit qu’on va en REparler très vite. Light the Beam !

17 ans. 17 ans plus tard on y retourne. Enfin. Un enfer de quasiment deux décennies traversé, et les fans des Kings peuvent donc flex A MORT tant leur équipe est solide cette saison. Troisièmes à l’Ouest, une attaque du feu de dieu, Domantas Sabonis en leader intouchable, De’Aaron Fox clutch comme très peu l’ont été avant lui. Deux All-Stars donc, probablement le futur Coach de l’année avec Mike Brown, un des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue en la personne de Malik Monk, un rookie incroyable avec Keegan Murray… Est-ce qu’on se rend vraiment compte de quoi on parle ? Probablement pas et très franchement on ne l’avait pas vu venir. Les Kings recevront un match de Playoffs, à Sacramento, le week-end du 15 avril et, ça, ça suffit à notre bonheur pour les six prochains mois. Allez, apéro !

