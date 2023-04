On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Théo Maledon gagne des minutes gratos, Killian Hayes ne dépasse toujours pas les 50% au tir et Sekou Doumbouya va jouer des Finales de Conférence. Si, si.

# RUDY GOBERT

Karl-Anthony Towns is back et les Wolves sont en pleine bataille pour une place en Playoffs. Rudy, lui, fait le taf, s’est coltiné Draymond Green, Domantas Sabonis, Deandre Ayton et surtout Anthony Davis cette semaine, et ça s’est d’ailleurs passé bof bof avec ce dernier. Quatre matchs à jouer pour Rudy avant la fin de saison, objectif sixième place et un premier tour face aux Kings ?

Wolves @ Warriors : 10 points à 1/3 au tir et 8/12 aux lancers, 18 rebonds, 2 passes et 1 contre en 34 minutes

Wolves @ Kings : 16 points à 5/9 au tir et 6/8 aux lancers, 16 rebonds, 4 passes et 2 contres en 35 minutes

Wolves @ Suns : 7 points à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers, 15 rebonds, 2 passes et 2 steals en 35 minutes

Wolves vs Lakers : 14 points à 6/9 au tir et 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 2 steals en 31 minutes

# EVAN FOURNIER

Evan Fournier fera-t-il partie de la rotation des Knicks en Playoffs ? C’est la question que l’on se pose. Et la réponse à cette question est non, à 99,5%. Triste.

Knicks vs Rockets : DNP

Knicks vs Heat : DNP

Knicks @ Cavs : DNP

# NICOLAS BATUM

Nico a explosé en début de semaine face aux Bulls avec un incroyable 8/10 du parking. Puis il a vu Russell Westbrook s’énerver face aux Grizzlies et il a enchainé deux défaites de suite avec les Clippers, avec une adresse beaucoup moins notable que face à Chicago. En bref ? Des perfs très inégales, à l’image de sa franchise, et la fin de saison s’annonce tendue à Los Angeles.

Clippers vs Bulls : 24 points à 8/10 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals en 31 minutes

Clippers @ Grizzlies : 4 points à 1/5 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 19 minutes

Clippers @ Grizzlies : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 23 minutes

Clippers @ Pelicans : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes

# FRANK NTILIKINA

Le seul point positif à une non-qualification des Mavs en Playoffs ? Frank Ntilikina pourra se dire que si Dallas s’était qualifié… il aurait peut-être joué. Alors qu’on sait très bien que… bref.

Mavericks @ Hornets : DNP

Mavericks @ Pacers : 5 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 16 minutes

Mavericks @ Sixers : DNP

Mavericks @ Heat : DNP

# KILLIAN HAYES

Toujours pas de match à plus de 50% au tir pour Killian, le dernier remonte à l’invasion de la Gaule par Jules César.

Pistons vs Bucks : 14 points à 6/17 au tir dont 0/3 du parking et 2/5 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals en 17 minutes

Pistons @ Thunder : 11 points à 5/14 au tir et 1/4 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 32 minutes

Pistons @ Rockets : 10 points à 3/8 au tir dont 1/3 du parking et 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes et 1 contre en 28 minutes

# OUSMANE DIENG

Il a peu participé à la semaine du Thunder mais reste en lice pour une place au play-in pour clore une saison rookie réussie.

Thunder @ Blazers : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond et 1 steal en 13 minutes

Thunder vs Hornets : 0 point à 0/2 du parking et 2 rebonds en 13 minutes

Thunder vs Pistons : 0 point à 0/2 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Thunder @ Pacers : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 7 minutes

# OLIVIER SARR

Abonné au bout du banc quand il joue, Olivier Sarr reste un joker qui sautera sur l’occasion dès qu’on fera appel à lui.

Thunder @ Blazers : DNP

Thunder vs Hornets : DNP

Thunder vs Pistons : 0 point à 0/1 du parking en 8 minutes

Thunder @ Pacers : DNP

# THEO MALEDON

Plus qu’une semaine et Théo sera en vacances, après une saison compliquée du côté de Charlotte et Greensboro. Faut prendre les tirs Théo, tous les tirs, c’est maintenant ou jamais.

Hornets vs Mavericks : 6 points à 2/7 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 1 steal en 20 minutes

Hornets @ Thunder : 19 points à 7/15 au tir dont 2/5 du parking et 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 9 passes et 4 contres en 39 minutes

Hornets vs Bulls : 9 points à 4/13 au tir dont 0/5 du parking et 1/3 aux lancers, 4 rebonds, 9 passes et 1 steal en 33 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Moussa regarde du banc les difficultés actuelles de sa franchise et n’est pas vraiment intégré à la rotation de Tyronn Lue en cette fin de saison.

Clippers vs Bulls : 2 points à 1/2 au tir, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 4 minutes

Clippers @ Grizzlies : DNP

Clippers @ Grizzlies : 0 point à 0/2 au tir, 4 rebonds et 1 contre en 9 minutes

Clippers @ Pelicans : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

son équipe des Blue Coars du Delaware va participer aux Finales de Conférence mais Sekou n’arrive pas à quitter le bout du banc et se contente des miettes des miettes des dernières miettes.

# THEO MALEDON

Saison de G League terminée, Théo s’éclate avec les grands en NBA.

# JOEL AYAYI

Saison de G League terminée pour Joel avec le Magic de Lakeland.

# OUSMANE DIENG

Saison de G League terminée avec le Blue d’Oklahoma City, Ousmane va tenter de faire le push pour le play-in avec le Thunder.

# ADAM MOKOKA

Saison de G League terminée avec le Blue d’Oklahoma City, Adam a rejoint Venise pour jouer les têtes de gondole. Très drôle.

# OLIVIER SARR

Saison de G League terminée avec le Blue d’Oklahoma City, Ousmane va tenter de faire le push pour le play-in avec le Thunder.

# SIDY CISSOKO

Saison de G League terminée avec le G League Ignite, objectif Draft désormais pour Sidy.

# MOUSSA DIABATE

Saison de G League terminée avec les Clippers d’Ontario, objectif Playoffs désormais avec ceux de Los Angeles.

