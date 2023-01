Quel avenir pour le coach Nick Nurse chez les Raptors ?

Alors que les Raptors font partie des équipes à surveiller de près à la trade deadline, un autre dossier pourrait bientôt être au centre des discussions dans le Grand Nord. En effet, le contrat du coach Nick Nurse arrive bientôt à expiration et son avenir chez les Dinos semble bien incertain…

Qu’il est loin le temps où Nick Nurse faisait l’unanimité à Toronto. Celui qui était à la tête de l’équipe championne en 2019 avant d’être nommé Coach de l’Année la saison suivante a plutôt été la cible des critiques, autant en interne qu’en externe.

Il y a moins d’un mois, on avait pointé du doigt la manière de Nurse d’utiliser ses joueurs, trois d’entre eux faisant partie du Top 10 NBA au nombre de minutes par match. Aujourd’hui, via Shams Charania de The Athletic, on apprend que des membres de l’effectif et du staff ont exprimé leur frustration envers le coach à plusieurs reprises cette saison, saison pour le moins décevante (bilan de 23 victoires – 28 défaites, 12e à l’Est) en comparaison avec les belles choses montrées l’an passé.

The Raptors are 23-28, and Nick Nurse’s future as head coach is expected to come into focus this summer, sources tell @ShamsCharania.

Nurse will be entering the final year of his contract going into next season.

