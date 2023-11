Certains records ont vocation à être brisés et d’autres semblent impossibles à atteindre. C’est peut-être le cas du record NBA de Dale Ellis. En 1989, le swingman des Sonics avait joué… 69 minutes (!) lors de la rencontre entre Seattle et Milwaukee. Autant dire que la douche était méritée.

Ces dernières années, on parle beaucoup de temps de jeu encadré, de mise au repos des stars, le célèbre load management qu’Adam Silver tente de combattre tant bien que mal. Untel joue 42 minutes un soir, donnons-lui une soirée de repos pour qu’il retrouve des forces. Un concept qui doit paraître bien étrange à Dale Ellis.

Dale qui ? Dale Ellis est un ancien joueur NBA passé dans la Ligue entre les années 80 et 2000. Ce n’est pas une légende de la NBA, ce n’est pas un Hall of Famer, mais cela reste un très bon joueur qui a eu quelques belles années, notamment du côté de Seattle où il a obtenu sa seule étoile de All-Star lorsqu’il tournait à 27 points de moyenne ! On parle de l’époque qui précède tout juste l’arrivée du duo Gary Payton – Shawn Kemp dans le Nord-Ouest américain. Si le load management n’est pas vraiment en phase avec Dale Ellis, c’est parce que le bonhomme détient un record assez original : celui du plus gros temps de jeu sur une rencontre NBA.

Le 9 novembre 1989, Dale Ellis et ses coéquipiers des Sonics se rendent à Milwaukee pour une rencontre comme une autre. Sauf que ce match est bien indécis, tellement indécis qu’il part en prolongation. Enfin, devrait-on dire en prolongationS. Il faut finalement cinq overtimes pour voir les Bucks l’emporter 155 à 154. Dans ce duel au bout de l’effort, Dale Ellis brise un record NBA en jouant… 69 minutes.

On rappelle que le temps règlementaire d’un match NBA est de 48 minutes, ce qui serait déjà énorme. En ajoutant cinq prolongations, on arrive à 73 minutes max. Cela laisse une petite idée du temps de repos dont Ellis a pu bénéficier sur cette rencontre. Il en a quand même profité pour réaliser son record de points en carrière avec 53 pions face aux Bucks (à 18/39 au tir). Son coéquipier Xavier McDaniel n’était pas loin non plus d’écrire son nom dans les bouquins d’histoire avec 68 minutes au compteur. Le précédent record était co-détenu par Sleepy Floyd (Warriors) et Norm Nixon (Lakers) avec 64 minutes.

Source tableau : StatMuse

On pourrait se dire qu’Ellis a ensuite bénéficié d’un peu de repos car, après tout, jouer 69 minutes ça met le corps à rude épreuve. Et bien non… Deux jours plus tard il était en tenue à Chicago pour jouer 41 minutes face aux Bulls de Michael Jordan. Et il jouait même un back-to-back le lendemain à 40 minutes face aux Wolves. Le gars a donc joué 150 minutes en l’espace de.. 4 jours. Soit l”équivalent d’un back-to-back-to-back-to-back (4 matchs de suite en 4 jours à 37 minutes par match). Juste dingue.

Pour ceux qui veulent se refaire une (petite) partie du marathon de Dale Ellis, petit résumé vidéo ci-dessous.