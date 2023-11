Un match à Indianapolis et l’autre à Mexico City cette nuit. Sedan et Marseille en gros, et si dans le Nord du pays les Pacers ont fait une drôle de surprise à un Giannis Anntetokounmpo énervé, beaucoup plus au Sud c’est Trae Young qui s’est occupé de la cuisson du plat chaud. Résumé de la nuit, c’est parti !

Scores et stats de la nuit

Pacers – Bucks : 126-124 (les stats)

– Bucks : 126-124 (les stats) Hawks – Magic : 120-119 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Giannis Antetokounmpo a semblé énervé du sort qui lui avait été réservé hier par les arbitres, alors… Giannis s’est fâché. Sans Damian Lillard laissé au repos il a claqué 54 points à 19/25 au tir et 16/18 aux lancers, impossible de gagner un match face à une bête aussi sauvage.

Bien sûr que si, et les Pacers l’ont prouvé grâce à un collectif et un coeur énormes. Mentions spéciales à Tyrese Haliburton (29 points, 6 rebonds, 10 passes et le tir de la gagne) et Bennedict Mathurin (26 points et 11 rebonds), et les Pacers ont ce matin un meilleur bilan que les Bucks.

Devant 19 986 fans mexicains, Trae Young a collé 33 points en première mi-temps face au Magic.

Dans une fin de match où personne ne semblait vouloir gagner et où Paolo Banchero a été dramatique, ce sont finalement les Hawks qui s’en sont tirés après un ultime 3-points de Dejounte Murray.

Tout comme les Pacers, les Hawks se positionnent dans le Top 4 de l’Est !

Les Français de la nuit

Plutôt du côté de Rennes, Toulouse et Marseille qu’à Mexico ou Indianapolis

Le highlight de la nuit :

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

