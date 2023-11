Victor Wembanyama imaginait sans doute un scénario différent pour sa grande première au Madison Square Garden de New York : une défaite de 21 points, une performance individuelle à oublier, bref c’était duuur. Mais comme toujours, Wemby veut aller de l’avant.

Cela fait trois de suite. Trois défaites d’affilée, dont deux raclées consécutives chez les Pacers puis chez les Knicks. Pas forcément une surprise pour une équipe des Spurs clairement en phase d’apprentissage, mais on attend tellement de Victor Wembanyama que chaque faux pas prend forcément plus d’importance.

Le match médiocre de cette nuit au Madison Square Garden fait partie des rares rendez-vous manqués dans la carrière de Wemby. Néanmoins, le phénomène français préfère se focaliser sur la big picture. Avec lucidité et ambition.

“Il y en aura d’autres des défaites cette année. Le but, c’est de devenir le meilleur possible le plus rapidement, mais ça prendra le temps que ça prendra. Je sais qu’on y arrivera bientôt, mais ça passera par la défaite et les difficultés.”