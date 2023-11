NBA Top 10 de la nuit : Kenneth Lofton Jr. est un gourmand

Anthony Edwards et Giannis Antetokounmpo ont régalé cette nuit, mais on préfère mettre en avant Kenneth Lofton Jr., parce que c’est plus rare et qu’on l’adore. Jetez nous la pierre si vous le souhaitez, de toute façon elle rebondira.

Parce que le meilleur n’est pas toujours pour la fin. Kenneth Lofton Jr. aurait pu enfoncer Dru Smith jusqu’à lui faire quitter le Tennessee, mais c’est mal connaitre sa finesse. Une feinte de corps et son adversaire est derrière lui, Kenneth Lionel Messi.

Joel Embiid nous le confirme, Kristaps Porzingis n’est pas une licorne. Le pivot des Sixers a sauté au-dessus de lui et n’a vu aucune corne.

Cade Cunningham pensait avoir éliminé Giannis Antetokounmpo … mais non.

“Une franchise NBA encaissant un game-winner de Jusuf Nurkic en 2023 doit être supprimée.” Ce n’est pas nous, c’est les règles.

Vous ne saviez pas que Landry Shamet savait dunker ? Nous non plus.

Anthony Edwards possède un plus joli moulin à vent que la Champagne-Ardenne.

Giannis Antetokounmpo pensait avoir éliminé éliminé Isaiah Stewart … et oui.

Anthony Edwards a un plus joli chasedown block que la Champagne-Ardenne. Comment ça, ça ne veut rien dire ?

Passe à l’aveugle de Tyrese Haliburton = torticolis et frais de kiné pour Keyonte George.

Naz Reid, tout simplement.