Victor Wembanyama forfait pour le match de cette nuit ? L’intérieur tricolore souffrirait de la hanche et se retrouve listé comme “incertain” à quelques heures de la rencontre face aux Hawks.

C’est peut-être l’heure d’une autre grande première pour Victor Wembanyama. Après la première place à la Draft, les premiers matchs et les premiers paniers, voilà qu’arrive la première blessure pour notre Wemby national… Les Spurs ont mis leur jeune star dans la colonne des “questionable” dans le dernier injury report. Apparemment, Wembanyama souffrirait de douleurs au niveau de sa hanche droite et sa présence cette nuit face aux Hawks n’est pas garantie.

A new name has popped up on the Spurs injury report for Thursday vs. Atlanta: Victor Wembanyama.

He’s listed as questionable with tightness in his right hip.

Jeremy Sochan has been upgraded to probable after sitting out the second half in Denver on Sunday with a sore left knee.

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) November 30, 2023

Victor Wembanyama is questionable tonight with hip tightness. Looks like he’s testing things out right now. pic.twitter.com/juGZdIdsJZ

— Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) November 30, 2023

Si jamais Wembanyama devait rester en civil, il s’agirait du premier match officiel manqué dans la carrière du jeune prodige. Cette saison, Victor Wembanyama a disputé 17 matchs avec les Spurs, tournant à 19,2 points, 8,5 rebonds, 2,6 passes et 2,5 contres de moyenne. Avec Chet Holmgren, son rival du Oklahoma City Thunder, il est le grand favori pour le titre de Rookie de l’année.

