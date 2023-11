Grâce à ses 31 points inscrits face aux Blazers, Kevin Durant est devenu cette nuit le onzième meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Elvin Hayes est officiellement dans le rétro et le Top 10 est à portée de main pour KD.

Il ne manquait que 14 petits points à Kevin Durant pour dépasser Elvin Hayes, l’ancienne légende NBA passée chez les Rockets et les Bullets (aujourd’hui Wizards). 14 points pour un attaquant de la trempe de KD, c’est l’équivalent d’un quart-temps en confiance.

Cela tombe bien, le Faucheur n’a eu besoin que du premier quart-temps pour passer son illustre aîné, le temps de planter 14 points à 100% au tir en dix minutes. L’ailier a alors été chaleureusement applaudi par le public des Suns tandis que le speaker annonçait le passage de KD à la onzième place du classement des scoreurs all-time. Pour l’anecdote, voilà le panier qui a permis à l’ailier d’écrire à nouveau l’histoire.

Kevin Durant knocks down a TOUGH jumper to move pass Elvin Hayes into 11th on the all time scoring list 🔥pic.twitter.com/lJXElrNhXa

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 22, 2023

Après Hakeem Olajuwon, c’est au tour d’Elvin Hayes de se faire déloger par Kevin Durant et celui-ci a désormais une voie royale pour intégrer le Top 10. Le regretté Moses Malone n’est qu’à 78 points devant. L’affaire de 2-3 matchs max pour le MVP 2014. Carmelo Anthony a encore un petit matelas de sécurité à la 9ème place mais il sera certainement dépassé cette saison, tout comme Shaquille O’Neal (8ème). Pour aller chercher Wilt Chamberlain à la 7ème place (31,419), il faudra attendre la saison prochaine par contre.

Kevin Durant passes Elvin Hayes for 11th place on the NBA’s all-time scoring list! pic.twitter.com/TKeUzkpWhl

— NBA TV (@NBATV) November 22, 2023