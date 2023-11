Kevin Durant a joué son 1000e match de saison régulière en NBA

Comme attendu, Kevin Durant a disputé cette nuit son 1000e match de saison régulière en NBA. 16 ans après son arrivée dans la Grande Ligue, l’ailier intègre officiellement le club à 4 chiffres.

31 octobre 2007. C’est un Kevin Durant tout jeunot qui se présente sur le terrain du Pepsi Center (aujourd’hui Ball Arena), maillot des Supersonics sur les épaules, pour y défier les Nuggets. Tout juste sorti de Texas et drafté en numéro 2 derrière le tristement célèbre Greg Oden, KD est attendu comme l’un des visages du futur de la NBA et le patron à venir d’une équipe de Seattle qui vient de perdre Ray Allen.

La première de Durant ne sera pourtant pas inoubliable avec 18 points, à 7/22 au tir pour une défaite de 17 points face aux Nuggets de Carmelo Anthony (32 points) et Allen Iverson (25 points, 14 passes).

16 ans, trois semaines et 998 matchs plus tard, nous revoilà. Plus de maillot vert et jaune sur les épaules de Kevin Durant ni même de Melo ou A.I en NBA. KD porte désormais du orange, la couleur préférée des Phoenix Suns et il a fait du chemin depuis son premier entre-deux. 2 titres de champion NBA avec les Golden State Warriors, quelques médailles d’or avec Team USA mais aussi un trophée de MVP de saison régulière (2014).

Kevin Durant n’est plus la jeune promesse mais déjà bien l’un des plus grands de ce sport et il continue d’écrire sa Legacy à coup de buckets et de perfs XXL. Le voilà donc désormais dans le club des 1000 matchs en NBA. Après Nicolas Batum il y a une dizaine de jours, Kevin Durant devient le 148ème joueur à réaliser cet accomplissement. À 35 ans, le faucheur a encore de belles années pour grimper dans la hiérarchie et rattraper les monstres de longévité de la NBA. Cela semble compliqué de l’imaginer rejoindre Robert Parish et ses 1611 rencontres dans la Ligue tout de même, mais bon si KD a envie de jouer jusqu’à 45 ans, nous on ne boudera pas notre plaisir.

1K Career Games! 👏

KD has the 4th-most points through 1,000 games, trailing only Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar and Michael Jordan. pic.twitter.com/FCFtvHrxG8

— Phoenix Suns (@Suns) November 22, 2023