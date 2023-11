Au terme d’un match fou, Tyrese Haliburton et les Pacers ont réussi à prendre le dessus sur les Hawks de Trae Young. (157-152) Amoureux des attaques de feu, vous voilà servis.

On sait ce que certains vont dire au petit matin : encore un match avec deux équipes qui ne veulent pas défendre et qui laissent tout rentrer. Alors oui, Atlanta comme Indiana n’ont rien de forteresses imprenables. Oui, les deux équipes ont très clairement un penchant pour les trous en défense. Mais on a quand même eu droit à un sacré spectacle cette nuit.

Comme attendu de la part de 2 des 6 meilleures attaques du pays, le feu d’artifice offensif est de rigueur. C’est tout d’abord Atlanta qui a pris les devants grâce notamment à la flambée de Bogdan Bogdanovic en sortie de banc. 22 points pour le Serbe rien que sur la première période.

Menés de 20 points juste avant le break, les Pacers vont pourtant se rebeller au retour des vestiaires grâce à un Tyrese Haliburton (37 points, 16 passes) entré dans la zone. Le meneur d’Indiana avait joué au distributeur en première période, le voilà qui se décide à se la jouer Steph Curry. Hali plante 26 points sur le seul troisième quart-temps, à 7/8 depuis le parking. Aucune erreur de frappe dans cette phrase, Tyrese Haliburton est injouable.

Indiana repasse en tête et enfonce même le clou avec Bennedict Mathurin qui enchaine les paniers de classe en début de money time. On se dit que ça sent le sapin pour les Hawks mais le match est loin d’être terminé. Trae Young (38 points, 8 passes) sonne la charge pour les siens, bien soutenu par Dejounte Murray. Atlanta recolle mais Indiana ne lâche pas le morceau. Ça se joue les yeux dans les yeux, les paniers compliqués se multiplient, tout le monde semble être en feu. Qui va donc craquer en premier ?

Il faut néanmoins un vainqueur à ce thriller et c’est Buddy Hield qui va permettre à Indy de faire définitivement la différence. L’arrière va inscrire 13 de ses 24 points dans le dernier acte avec notamment deux énormes tirs à 3-points dans les deux dernières minutes pour repousser le comeback des Hawks et de Trae Young. Atlanta aura deux chances d’égaliser mais Dejounte Murray ne se montre pas inspiré avec une faute offensive puis une attaque de cercle totalement raté. Les Pacers reviennent de loin et ils verront les quarts de finale du play-in Tournament !

Depuis 1990, il n’y a eu que 2 matchs NBA où 2 équipes ont terminé avec minimum 150 points, dans le même match, sans aller en prolongation.

2019 : Rockets 159 – 158 Wizards

2023 : Pacers 157 – 152 Hawks pic.twitter.com/QTk6ezdsD0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2023