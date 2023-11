Déjà meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue, LeBron James a atteint un nouveau palier cette nuit face au Jazz. Le King a atteint la barre symbolique des 39 000 points. Monumental.

Il ne lui manquait que cinq points pour atteindre son objectif et LeBron James n’a mis que quelques minutes pour faire se lever la Crypto.com Arena avec un nouveau record pour sa légende personnelle. 39 000 points inscrits en saison régulière, un nouveau club dont il est le seul membre après avoir partagé un temps celui des 38 000 avec Kareem Abdul-Jabbar.

⭐️ OFFICIEL : LeBron devient le 1er joueur de l’histoire de la NBA à atteindre les 39 000 POINTS en carrière ⭐️

Monstre.

Cyborg.

Légende.

Quel roi 👑👑👑 pic.twitter.com/G3lNzmPh7l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2023

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 career points!

🎥: @NBA pic.twitter.com/jQCRHDRrHL

— TSN (@TSN_Sports) November 22, 2023

Mais où s’arrêtera donc LeBron James ? Alors qu’il approche lentement mais sûrement des 39 ans, le King ne montre aucun signe de fatigue. Les gros chiffres sont encore de sortie cette saison (plus de 26 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne) et le natif d’Akron pourrait bientôt franchir un nouveau palier dans sa légendaire legacy : le cap des 40 000 points ! Un chiffre presque irréel mais qui devrait tomber dès cette saison si les bobos ne viennent pas ralentir la star des Lakers. Si BronBron se décide à faire durer le plaisir sur les parquets (on voit pas pourquoi il arrêterait vu son niveau), il pourrait bien rendre son record de points tout simplement inatteignable aux générations futures. 42, 43 voire 45 000 points ? Cela semble fou, mais impossible n’est pas LeBron James.