Les Knicks réclament plus de 10 millions de dollars en dommages et intérêts aux Toronto Raptors, dans le cadre d’une plainte concernant la transmission de nombreux fichiers confidentiels par Ikechukwu Azotam, ancien employé des Knicks que les Raptors ont essayé de recruter en 2023. La franchise de New York a également indiqué qu’elle ne voulait pas qu’Adam Silver n’arbitre ce conflit à cause de sa relation avec le gouverneur des Raptors Larry Tanenbaum. (Source : ESPN)

En marge de cette affaire, le proprio des Knicks James Dolan a décidé de quitter ses fonctions au sein du NBA Board of Governors. S’il conserve son vote, il ne représentera plus les Knicks dans les différentes réunions.

Before launching suit against Toronto that includes questioning of Adam Silver’s objectivity, Knicks owner James Dolan resigned his positions on the Board of Governors’ influential advisory/finance and media committees, according to memo obtained by ESPN. https://t.co/ejQNGqtE3e

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2023

Les blessures continuent de s’enchaîner chez les Grizzlies : deux semaines d’absence pour Luke Kennard pour une blessure au genou, tandis que Xavier Tillman Sr. sera réévalué de semaine en semaine pour un bobo au genou également. (Source : AP)

Chez les Pistons, le pivot Jalen Duren (cheville) a recommencé le 3 contre 3 et se rapproche d’un retour. Retour très attendu à Detroit, sur 12 défaites de suite actuellement. (The Athletic)

On vous parlait hier de la polémique entourant Zach LaVine à Chicago, lui qui a donné l’impression d’ignorer un membre du staff qui tentait de le retenir pour une interview après la victoire contre Miami. Selon le coach Billy Donovan, le problème a été discuté en interne entre le joueur et le responsable communication, et c’est le moment de passer à autre chose… (Source : ESPN)

Toujours chez les Bulls, qui pourraient bientôt faire exploser leur effectif, Alex Caruso et le jeune Patrick Williams sont les deux joueurs qui intéresseraient le plus les autres franchises en cas de franchise. Pas Zach LaVine, dont le contrat semble en refroidir plus d’un. (Source : Marc Stein)

Le sniper des Pelicans Matt Ryan va rater 10 à 14 jours de compétition pour une blessure au mollet. (Source : The Athletic)

Absent pour trois semaines supplémentaires au minimum, Bradley Beal est blessé au niveau du disque intervertébral et souffre d’une névralgie allant du dos jusqu’aux jambes. Si structurellement il n’y a rien de cassé, on comprend mieux pourquoi Bealou effectue un séjour prolongé à l’infirmerie.

"Instead of going through the back and forth, the Suns made the decision to shut Bradley Beal down."@ShamsCharania on Bradley Beal, who due to injury, we may not see play for weeks. pic.twitter.com/Vj2XVrdeQZ

— Run It Back (@RunItBackFDTV) November 20, 2023

