Les Kings en quête d’une troisième star pour épauler Fox et Sabonis ?

Auteurs d’un solide début de saison dans la continuité de l’exercice précédent, les Kings n’ont pas l’intention de ralentir de sitôt. Selon les dernières infos, la franchise chercherait à attirer un renfort de poids pour continuer à se mêler au haut du panier dans la Conférence Ouest.

Malgré la lourde défaite de cette nuit face aux Pelicans, on ne peut pas vraiment dire que les Kings soient dans une mauvaise période. Avec 8 victoires pour 5 défaites, Sacramento est actuellement cinquième de la Conférence Ouest. Les Rois violets sortaient même d’une série de six victoires consécutives dans le sillage de leur doublette magique : De’Aaron Fox et Domantas Sabonis.

Le meneur sort pour le moment sa meilleure saison en carrière (29,7 points, 5 passes, 4 rebonds) alors que “Domas” est lui dans la lignée de sa brillante saison 2022-23 (20 points, 12,7 rebonds et 7,2 passes). Suffisant pour garder les Kings dans le haut du panier malgré une Conférence Ouest particulièrement dense ? Possible mais du côté du front office, on est ouvert aux idées pour améliorer le roster.

Selon Shams Charania de The Athletic, Sacramento semble prêt à bouger ses pions pour recruter un joueur calibre All-Star dans les prochains mois pour épauler son duo de stars. L’insider mentionne quelques noms bien connus des rumeurs de trade, à savoir OG Anunoby, Pascal Siakam et Zach LaVine, en ajoutant que tout joueur calibre star disponible sur le marché pourrait faire l’objet d’une approche. De quoi faire rigoler un certain Lou Williams. Le récent retraité a expliqué qu’un trade était le seul moyen de faire venir un joueur renommé à Sacramento. Toujours aussi piquant ce Sweet Lou.

“Sacramento is one of the great places to play, great basketball environment…but nobody’s just going to go.”

Sacramento caught some strays from @TeamLou23 😂😭

📺: https://t.co/qYBPWhYgh7 pic.twitter.com/lpml387q4f

— Run It Back (@RunItBackFDTV) November 20, 2023

Les deux Raptors peuvent tester le marché à l’été 2024 et leur situation à Toronto est toujours aussi floue alors que la franchise reste pour le moment dans le ventre mou (11ème à l’Est). Côté Chicago, la situation semble de plus en plus tendue autour de Zach LaVine. Les rumeurs enflent, l’intéressé montre des signes de frustration, de quoi ouvrir toujours plus la porte vers un départ.

Source texte : The Athletic