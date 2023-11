Si Giannis Antetokounmpo s’est bien amusé face aux Wizards cette nuit (42 points à 20/23 au tir), il a aussi remarqué le talent d’un jeune Français qui se montre de plus en plus au niveau NBA. On parle évidemment de Bilal Coulibaly, auteur d’une prestation intéressante en sortie de banc.

Bilal Coulibaly ne goûte pas beaucoup à la victoire en ce début de saison, mais il continue de montrer de belles choses sur le plan individuel. Face aux Bucks cette nuit, le Frenchie a maximisé son temps de jeu en terminant avec 12 points (5/7 au tir, 2/2 à 3-points), 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 25 minutes.

De quoi attirer l’attention de Giannis Antetokounmpo himself, qui a encensé le Frenchie après le match.

“Il a eu des bons moments, il joue très dur, il a défendu sur Dame (Lillard), il n’était pas effrayé par le moment. […] Il a la bonne mentalité, il n’essaye pas d’être flashy, il aide ses coéquipiers et joue de la bonne manière. Et plus il continue avec cette mentalité, plus il aura d’opportunités pour lui.”

Bougeant bien sans ballon, agressif en transition et confiant sur ses shoots ouverts, Coulibaly a réalisé son deuxième match NBA le plus prolifique au scoring, mais montre surtout une belle régularité pour un rookie (cinquième perf’ à minimum 10 points sur ses six dernières apparitions). Et de l’autre côté du terrain, Bilal n’a pas eu peur de répondre au challenge présenté par Damian Lillard, lui qui a tenté de limiter la marge de manœuvre de Dame malgré les nombreux écrans envoyés sur lui. Petit bonus dont il se souviendra : Coulibaly a aussi provoqué une perte de balle de Giannis dans le troisième quart-temps avant d’aller dunker en transition.

Une performance complète donc malgré la nouvelle défaite des Wizards, et une performance qui laisse présager de très belles choses à l’avenir pour Bilal Coulibaly. C’est Giannis lui-même qui le dit.

“(Mes conseils pour lui ?) Travailler. Travailler très dur, être coachable, se préparer mentalement pour les hauts et les bas. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, si vous restez fidèle à vous-même et travaillez dur, vous ne pouvez pas échouer. […] S’il continue à travailler sur son jeu et son physique, et qu’il reste en bonne santé, le ciel sera la limite pour lui.”

Source texte : YouTube Milwaukee Bucks

