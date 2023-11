Sidy Cissoko a joué son premier match en NBA avec les Spurs

Toujours pas apparu sur un parquet NBA depuis le début de saison, Sidy Cissoko a enfin pu réaliser son baptême du feu avec les San Antonio Spurs. Le Français a disputé quatre minutes cette nuit face aux Clippers.

Les Spurs ont désormais perdu neuf matchs de suite mais la raclée reçue cette nuit face aux Clippers a au moins permis à Sidy Cissoko de faire ses grands débuts en NBA avec le maillot des éperons. Envoyé en G League depuis le début de saison, Cissoko a profité du garbage time face à L.A. pour récupérer quatre petites minutes sur le parquet.

Que retenir de ce faible temps de jeu ? Pas beaucoup de ballons en attaque, un quasi contre sur son compatriote Moussa Diabaté, lui aussi rentré pour les dernières minutes chez les Clippers. Sidy a même failli s’offrir ses premiers points en carrière mais il n’a pas réussi à attraper correctement la passe de son coéquipier sur un alley-oop dans les dernières secondes.

Sidy Cissoko was this close to scoring his first NBA points, but blew the alley-oop pic.twitter.com/VqBdC1GOGV

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) November 21, 2023

Il aura donc fallu attendre un petit mois pour voir l’ancien du Val-de-Marne jouer dans la Grande Ligue. En espérant que ces quelques minutes seront les premières d’une très, très longue liste. Et si possible pas que dans le garbage time lorsqu’il n’y a plus rien à jouer. L’aventure est en tout officiellement lancée pour Sidy Cissoko.