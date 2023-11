En NBA depuis 2015, Pat Connaughton n’a connu que deux franchises dans sa carrière : Portland et Milwaukee. Il a ainsi côtoyé Damian Lillard avant d’évoluer avec Giannis Antetokounmpo aux Bucks. De par sa position, Pat aurait joué un vrai rôle dans la création du duo Dame – Giannis à Milwaukee.

Pat Connaughton a l’habitude de faire le travail de l’ombre sur un parquet de basket. Role player dans le texte, il est rarement sous les projecteurs mais fait du bien à n’importe quel collectif à travers ses 3-points et son apport en défense. Et si l’on en croit Damian Lillard, il est également doué quand il s’agit d’enfiler le costume de recruteur.

Invité sur le podcast de Quentin Richardson et Darius Miles (Knuckleheads, via The Players’ Tribune), Dame raconte le rôle joué par Connaughton dans la création de son nouveau duo avec Giannis Antetokounmpo.

“Il y avait une période, avant que les Bucks ne gagnent le titre (en 2021), où Giannis tentait de me faire venir à Milwaukee, et moi je lui disais, ‘Non, viens à Portland’. Pat Connaughton, qui est dans notre équipe aujourd’hui, était rookie chez moi à Portland. Il a fini par signer à Milwaukee. C’est là qu’il a pris le rôle d’intermédiaire. On était tous les trois dans une conversation de groupe. Je disais, ‘Pat, dis-lui de venir ici’, puis Giannis répondait, ‘Pat, non, dis à Dame de venir à Milwaukee’.”

La suite, on la connaît.

Fin septembre, Damian Lillard a été transféré chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo pour former un duo au potentiel extrêmement redoutable.

Un potentiel qu’on a vraiment commencé à voir lors des derniers matchs de Milwaukee, le duo montrant de plus en plus d’automatismes au cours de la série actuelle de cinq victoires d’affilée des Bucks. Si la défense reste en chantier chez les Daims, l’attaque portée par Giannis et Dame a grimpé jusqu’à la quatrième place de la NBA en matière d’efficacité (118,4 points pour 100 possessions).

Merci qui ? Merci… Pat Connaughton.

Source texte : The Players Tribune

