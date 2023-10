Après une première couronnée de succès à domicile grâce à un Damian Lillard en feu, les Bucks avaient à coeur d’enchaîner face à une équipe des Hawks moins forte sur le papier. C’est raté, la soirée s’est transformée en trip horreur façon Halloween anticipé.

Par ici les statistiques du match !

Les Hawks avaient un plan simple : mettre leurs tirs, jouer un jeu intense et tenter de déstabiliser un maximum des Bucks qui paraissent intouchables à la vue de leur effectif. Spoiler : les Hawks ont mis leur tirs, ont profité d’une adresse absolument abyssale des locaux et ont réduit toute forme d’espoir chez les supporters de Milwaukee avant même l’arrivée de la mi-temps.

Vous vous en doutez : Atlanta a proposé un match intéressant dans l’intensité et l’alchimie collective. Huit joueurs à plus de dix points, un jeu tantôt bien exécuté en transition, tantôt récompensé sur demi-terrain par une défense adverse spongieuse. En défense, quelques fautes intelligentes pour casser le rythme de jeu. Tout en faisant le choix de laisser les Bucks ouverts au tir. 16/44 à 3-points pour les Daims, mission réussie pour Quin Snyder.

Du côté des Bucks, partie qui ne doit pas inquiéter mais qu’on oubliera sans mal… quoi que, elle se révèle à plusieurs égards caractéristiques des axes de progression du groupe. Fil rouge de ce papier, l’adresse extérieure. Bien dotés dans le secteur intérieur, on attendait un jeu insistant sous le panier, ne serait-ce que pour mettre Capela en difficulté avec les fautes très vite. Ce ne fut pas le cas.

Individuellement, les leaders n’ont pas spécialement assuré. À commencer par ce cher Damian Lillard, qui pointait à… 0 points à la mi-temps, la 11e fois dans sa carrière et la première depuis le 5 novembre 2021. La faute à une précision extérieure minable qui s’est propagée dans une certaine mesure à l’ensemble du groupe. Le meneur des Bucks finit sa soirée avec 6 points à 2/12 au tir, sans doute l’un de ses pires matchs en carrière. De son côté, Giannis Antetokounmpo n’a pas compensé comme espéré : 26 points et 10 rebonds. Une ligne bien meilleure que celle de son compère, mais entachée dans les faits du même manque de rythme et d’énergie dans ses déplacements.

Rebond obligatoire dès demain soir pour la réception du Heat, fossoyeurs des Bucks en Playoffs l’an passé dès le premier tour. Il y a revanche à prendre, interdiction d’offrir un nouvel avant-goût d’Halloween aux fans.

Source : ESPN