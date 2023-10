Les Blazers vont certainement servir de punching ball consentant à pas mal d’équipes de la Ligue cette saison. Les Sixers et Joel Embiid ont sauté sur l’occasion pour se défouler un bon coup. Le pivot de Philly a détruit Portland : 35 points, 15 rebonds, 7 passes et 6 contres. Une ligne plus complète que votre sandwich complet préféré.

Quand Joel Embiid passe à la boulangerie en bas de chez lui, il demande très simplement “Un sandwich avec tout ce que vous avez”. Ce soir, il a appliqué sa rigueur culinaire sur le terrain en mangeant les joueurs des Blazers les uns après les autres. Pas de miettes restantes, le repas a été propre. Sous les yeux d’un James Harden présent sur le banc des Sixers, le MVP en titre s’est ré-ga-lé. 35 points, 15 rebonds, 7 passes et 6 contres à 12/22 au tir. Son jouet du soir ? Deandre “Domin’Ayton”. Domin’ pour dominé sans doute.

Le pivot Camerounais pose les bases d’une nouvelle saison monstrueuse sur le plan individuel. L’objectif paraît clair : aller chercher un second titre de MVP. Défensivement, il a été essentiel dans la dissuasion en bloquant à six reprises les tentatives adversaires. Quelques passes faciles créées par les trappes des Blazers et bien sûr, une autoroute dans la raquette. Il a été parfaitement assisté par Tyrese Maxey sur la ligne extérieure, 26 points et 10 rebonds. Tout roule pour le moment à Philadelphie… on serait presque tenté de dire “No James Harden, no problem” tiens. Le barbu était présent au bord du terrain ce soir, bien qu’un retour sur le parquet ne soit pas encore prévu de manière officielle. Tout autant qu’il puisse porter les Sixers dans son coeur à l’heure actuelle, il peut être certain que Joel Embiid s’occupe de son équipe comme un patron, preuve en est ce soir puisque Philly a écrasé Portland 126-98.

