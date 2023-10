Damian Lillard : “Ça va être fun de jouer aux côtés du meilleur joueur de la Ligue”

Forcément, on l’attendait. Quelques jours après son arrivée à Milwaukee, on voulait voir Damian Lillard sous son nouveau maillot des Bucks en train de répondre à des questions sur sa nouvelle équipe. On a donc suivi le Media Day des Daims très attentivement, pour sortir quelques punchlines signées Dame DOLLA.

Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo est-il le nouveau meilleur duo de la NBA ?

C’est une question qu’on se pose depuis le transfert de Dame aux Bucks en milieu de semaine dernière. Une question légitime quand on connaît le talent des deux superstars et surtout la complémentarité des deux joueurs sur le papier. Lillard n’a pas hésité à le dire devant la presse de Milwaukee ce lundi, il va rejoindre “le meilleur joueur de la Ligue” pour former un duo qui devrait faire de gros dégâts en NBA.

“Je me demande juste comment les gens vont défendre (le pick and roll avec Giannis)…. Je ne peux pas imaginer qu’ils voudront le voir lancé balle en main à la ligne des lancers, avec Khris Middleton sur les ailes et Brook Lopez… y’a beaucoup de bons joueurs.”

Damian Lillard believes that a pick & roll with him and Giannis Antetokounmpo would be unguardable

"I definitely thought about it and i just don't know how you handle that"

(h/t @BasketballOnX ) pic.twitter.com/dvUt0qBW4q

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 2, 2023

On ne va pas se lancer dans une analyse tactico-technique de ce nouveau duo, on en a déjà parlé juste ici, mais il est clair que les défenses adverses vont souffrir cette saison. Damian Lillard va apporter une dimension supérieure à l’attaque des Bucks, lui qui est l’un des snipers les plus redoutables et clutch du circuit : plus de 32 points et 7 passes de moyenne l’an passé à 46% au tir, 37% de loin et 91% aux lancers-francs, on n’en fait pas beaucoup des attaquants comme ça. Et quand vous combinez ça avec un monstre comme Giannis, le ciel est la limite comme on dit…

Source texte : Media Day des Bucks