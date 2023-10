Lonzo Ball vise un retour pour la saison 2024-25

Blessé au genou depuis janvier 2022, Lonzo Ball continue sa rééducation chez les Bulls. Le meneur a confirmé qu’il ne jouerait pas cette saison mais il espère être prêt pour la saison 2024-25.

Quel calvaire pour Lonzo Ball.. Et dire qu’au moment de sa blessure il n’était censé manquer que quelques semaines. 1 an, 9 mois et plusieurs opérations plus tard, le meneur n’est toujours pas capable de reprendre le chemin des parquets. Sa dernière opération, en date de mars dernier, est censé lui permettre de retrouver tous ses moyens mais pour en être sûr il va falloir attendre une… saison de plus.

Présent au Media Day des Bulls, Zo’ a confirmé son absence pour l’exercice à venir et donné de ses nouvelles par la même occasion. Le joueur explique se sentir mieux chaque semaine, il serait à mi-parcours en termes de rééducation, il n’a aucune date de retour à donner mais espère vivement pouvoir jouer la saison prochaine.

Lonzo Ball said he’s about “halfway” through his latest rehab process, said he has no timeline but is trying to come back for next season.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) October 2, 2023

Dans le meilleur des mondes, on peut donc imaginer un Lonzo Ball au Media Day 2024 nous expliquer qu’il est prêt à reprendre avec les Bulls. On lui souhaite bien sûr mais vu les antécédents médicaux du bonhomme, on va quand même opter pour la prudence. Ball a encore deux ans de contrat avec les Bulls dont une player option pour 2024-25 à hauteur de 21 millions de dollars. Son retour sur les parquets coïncidera ainsi avec sa dernier année contractuelle à Chicago. Peut-être la saison de la dernière chance pour lui.

Source texte : K.C. Johnson / NBC Sports Chicago