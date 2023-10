Victor Wembanyama : “J’ai pris entre 4 et 7 kilos depuis que je suis à San Antonio”

Ce lundi, Victor Wembanyama participe à son tout premier Media Day avec les Spurs. L’occasion pour Wemby de s’imprégner encore un peu plus de l’atmosphère NBA, mais surtout aux journalistes de San Antonio de lui poser quelques questions en vue de la saison à venir.

Parmi les thèmes qui reviennent souvent concernant l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA, il y a celui de l’adaptation d’un point de vue purement physique. Avec ses 2m24 de haut et son envergure atteignant quasiment les 2m45, Wemby est évidemment un sacré phénomène en ses propres termes mais son poids – tout juste 105 kilos – pose question, surtout s’il doit affronter des baobabs sous les panneaux.

Victor a ainsi logiquement été interrogé sur le sujet, indiquant qu’il avait pris en masse mais de manière contrôlée (via Air Alamo).

“Depuis que je suis à San Antonio, j’ai pris entre 4 et 7 kilos. J’essaie de m’arrêter là, de ne pas ajouter trop de masse trop rapidement. Nous sommes sur une bonne voie. Ma condition physique est largement meilleure qu’à n’importe quel autre moment de ma vie, donc on est bons.”

Les propos de Wembanyama rappellent ceux de son agent Bouna Ndiaye il y a quelques semaines, qui avait déclaré que prendre trop de poids serait une “grosse erreur” pour le développement de Wemby. L’une des forces de Victor, c’est justement cette mobilité et cette fluidité encore jamais vue pour un joueur de sa taille. Ajouter trop de kilos trop vite pourrait donc être contre-productif, sans compter les risques de blessure.

De toute façon, les Spurs ne comptent pas l’envoyer tout de suite au mastic face à des Joel Embiid, Nikola Jokic et autres pivots qui pèsent lourd dans les raquettes. Wemby devrait en effet commencer sa carrière NBA sur le poste 4, avec un Zach Collins à côté de lui pour faire le sale boulot. On devrait donc voir Victor un peu plus dans le périmètre qu’en plein milieu de la peinture, ce qui n’est sans doute pas plus mal dans un premier temps.

