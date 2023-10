Snobé par Team USA, Trae Young ne se sent pas assez respecté

Présent au Media Day des Hawks, Trae Young a expliqué qu’il ne se sentait pas reconnu à sa juste valeur. La conséquence de sa non-sélection avec Team USA cet été ?

Media Day oblige, certains ont des vérités à balancer et Trae Young ne fait pas exception. Le meneur d’Atlanta semble agacé par le manque de considération qu’on accorde à ses accomplissements. Il voit ainsi d’autres joueurs NBA être davantage mis en avant et ça a l’air de le saouler. Il a ainsi mal vécu son absence de la sélection américaine pour le Mondial 2023 en Asie. Des propos rapportés par l’insider Kevin Chouinard de Hawks.com.

Trae Young, on not being picked for Team USA for this summer’s World Cup and the overall level of respect paid to his career relative to other elite NBA players.

“If you don’t think I’ve been disrespected, you’re just not telling the truth.”

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) October 2, 2023

[concernant son absence avec Team USA et le niveau de respect qu’il reçoit par rapport à d’autres stars NBA, ndlr] “Si vous ne pensez pas qu’on m’a manqué de respect, vous ne dites pas la vérité.”

Candidat pour intégrer le roster de Team USA au Mondial, Trae Young n’avait pas été intégré à la liste de Steve Kerr. On peut penser que le double All-Star est déçu d’avoir vu des joueurs comme Jalen Brunson, Austin Reaves ou encore Josh Hart renforcer l’équipe et pas lui. Autant dire qu’il entourera peut-être quelques dates supplémentaires sur le calendrier pour prouver au coach des Warriors qu’il avait tort sur son compte.

Un Trae Young remonté à bloc, cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour des Hawks qui espèrent enfin se stabiliser dans la partie haute de la Conférence Est. Avec un Quin Snyder désormais bien installé aux manettes de l’équipe, les piou-pious vont tenter de retrouver leur meilleur niveau, celui qui leur avait permis d’atteindre les Finales de Conférence il y a deux ans. Tout comme ses coéquipiers, Trae Young va lui aussi devoir rebondir. Malgré une saison à 26 points et 10 passes de moyenne, le meneur a connu quelques gros trous d’air au shoot. Pour retrouver des pourcentages au tir si bas dans la carrière du dégarni, il faut remonter à la saison 2018-2019, soit l’année rookie du meneur.

Source texte : Kevin Chouinard / Hawks.com