LeBron James veut dédier sa 21e saison NBA à son fils Bronny

Grand habitué du Media Day, LeBron James était évidemment de la partie ce lundi pour répondre aux questions des journalistes au centre d’entraînement des Lakers. Le King s’est notamment exprimé sur l’état de santé de son fils Bronny, victime d’un arrêt cardiaque cet été.

La nouvelle avait choqué le monde du basket le 25 juillet dernier. Lors d’un entraînement avec USC (sa nouvelle université), Bronny James s’était tout d’un coup écroulé, victime d’un arrêt cardiaque lié à une malformation du cœur. Heureusement, le staff médical est intervenu très rapidement pour sauver la vie du fiston de LeBron, qui s’en est tiré sans aucune séquelle. Mais comme vous pouvez l’imaginer, la famille James est passé par toutes les émotions.

Ce lundi lors du Media Day des Lakers, le King a apporté des bonnes nouvelles concernant son fils, tout en annonçant qu’il compte lui dédier sa 21e saison NBA (via Swish Culture).

“Bronny va très bien. Il a commencé son processus de rééducation pour revenir sur le parquet, dès cette saison avec ses coéquipiers d’USC. Il a été opéré avec succès et monte en puissance. Notre famille a évidemment traversé beaucoup d’émotions cet été, mais on a continué de se soutenir entre nous. […] La famille, c’est tout ce qui compte, et je vais dédier cette saison à Bronny suite à l’incident de cet été.”

On verra si Bronny James peut retrouver les parquets avec USC dans les semaines et mois à venir, mais il est clair que cet incident va apporter un surplus de motivation à LeBron pour cette nouvelle campagne NBA. Indiquant également que son pied était guéri après la blessure de l’an passé, et encouragé par la continuité des Lakers, le King a rechargé les batteries pour repartir pour un tour.

“J’ai l’impression d’avoir encore beaucoup d’essence dans le réservoir.”

Voilà qui promet.

