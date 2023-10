Kevin Durant annonce qu’il jouera les Jeux Olympiques de Paris 2024

Kevin Durant et Team USA, c’est pas terminé ! L’ailier a annoncé qu’il jouera les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec son pays. L’occasion d’aller gratter une… 4ème médaille d’or ?

Encore privée de podium au Mondial 2023, Team USA devrait pouvoir compter sur une équipe XXXXL pour aller conquérir une médaille olympique à Paris en 2024. De nombreux joueurs ont déjà fait part de leur envie de jouer pour la sélection à cette occasion. LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, les plus grands talents NBA semblent prêts à associer leurs forces pour remettre l’Oncle Sam sur le toit du monde. On sait déjà que Kevin Durant sera de la partie et l’info est venu du joueur lui-même !

Kevin Durant WILL BE in Paris this summer for the #Olympics pic.twitter.com/zY1eYNGNPR

Et maintenant KD qui annonce qu’il veut faire les Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de LeBron…! 🔥🔥🔥 https://t.co/eUQ1dJXDgA

Pas d’erreur dans le choix des mots de KD, c’est pas “j’aimerais bien” c’est “je jouerai” à Paris en 2024. On imagine que son ancien coach, Steve Kerr, lui a déjà assuré une place. Kevin Durant et Team USA, c’est tout une histoire. Trois médailles d’or olympique (2012, 2016, 2020), une médaille d’or au Championnat du Monde (2010). Durant est aussi le meilleur scoreur de l’histoire de la sélection sur un match (38 points) et le meilleur scoreur de Team USA dans l’histoire des Jeux olympiques.

Cette participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 peut lui permettre de trôner en haut du palmarès de sa sélection. À l’heure actuelle, il détient trois médailles d’or comme Carmelo Anthony mais ce dernier a aussi la médaille de bronze obtenue à Athènes en 2004. Un rond en or supplémentaire et Durantula inscrira encore un peu plus son nom dans les annales de Team USA.

Source texte : EuroHoops / ESPN