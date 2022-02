LeBron James serait prêt à quitter les Lakers pour jouer avec son fils : 2024 est bien loin, mais bien loin c’est déjà demain

C’est un sujet qui revient depuis un bon moment déjà. LeBron James rêve ouvertement de jouer avec son fils en NBA et, selon les dernières rumeurs, le King serait prêt à déménager de L.A. pour donner vie à ce scénario.

Le speaker de la salle vient d’annoncer deux fois le nom James au sein d’une même équipe. Aujourd’hui, on pourrait croire à une erreur de micro mais dans deux ans cela sera peut-être une réalité. Attendu à la Draft 2024, Bronny James aura peut-être la chance de partager un jour un vestiaire avec son paternel. Interrogé récemment, LBJ avait d’ailleurs avoué qu’il s’agissait d’un de ses objectifs pour sa fin de carrière. À désormais 37 ans, le natif d’Akron voit le temps qui file et il se verrait bien claquer quelques highlights avec son fils avant de ranger les sneakers. Où imaginer cette réunion familiale alors ? Avec LeBron James en star des Lakers et Bronny qui fait son lycée en Californie, la logique serait de retrouver le tandem avec le maillot Purple and Gold. Seulement, que se passerait-il si le fiston venait à être choisi par une autre équipe ? Pour Brian Windhorst, insider d’ESPN, un départ de BronBron de la Cité des Anges serait alors loin d’être impossible.

« LeBron aime L.A., il aime élever sa famille à L.A., et son business d’après-carrière est aussi à L.A. Mais il a été très clair sur le fait qu’il veut jouer avec son fils. Si ce scénario est possible en dehors de L.A., il partira. »

On part évidemment sur une simple rumeur mais il sera intéressant de voir quelles seront les prochaines décisions de LBJ. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Lakers, il pourrait décider de signer un bail d’un an pour se donner une flexibilité totale quant à la Free Agency 2024. Il lui resterait alors à voir où débarque son fils et proposer ses services dans la foulée. Un scénario purement hypothétique mais qui pourrait intriguer certains GM. Le plafond de Bronny et son positionnement à la Draft sont encore un mystère aujourd’hui mais son dossier prend de l’épaisseur si le front office sait qu’il y a un LeBron James dans les valises. Même à 39 ans, la star de L.A. intéressera du beau monde et certains multiplieront peut-être les picks pour avoir une meilleure chance de récupérer le package entier. Reste à savoir si le King et son clan ne chercheront pas à influencer un peu la destination. On a un peu de mal à imaginer James finir sa carrière à OKC, Orlando ou Indiana (no disrespect). Vu le story telling, il faudrait plutôt un gros marché comme Chicago, New York, L.A. voire Miami. À moins qu’un retour aux sources à Cleveland ne soit prévu…

LeBron James devra-t-il quitter les Lakers pour jouer sous le même maillot que son fils ? La question se pose mais il est bien trop tôt pour pouvoir y répondre. Voyons déjà si le King reste à L.A. à l’été 2023 et on pourra ensuite spéculer autant qu’on veut.

Source texte : ESPN