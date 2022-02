Joe Ingles n’a pas prévu de prendre sa retraite : Paris 2024 dans le viseur, l’Australien veut retourner Paname avec ses copains

Gravement blessé au genou, Joe Ingles a déjà fait une croix sur la fin de saison du Jazz mais le shooteur australien n’a pas l’intention de finir sa carrière depuis l’infirmerie, loin de là.

Une blessure aux ligaments croisés est une news dont on se passerait bien au quotidien mais c’est malheureusement le lot de bien des sportifs. Récemment, c’est Joe Ingles qui a dû rendre les armes et rejoindre l’infirmerie pour de longs mois. Le Jazz se retrouve ainsi privé d’un joueur important de son roster mais aussi d’une pièce utile dans le cadre d’un potentiel trade à la deadline. Un plan qui tombe donc à l’eau et on se demande désormais ce qu’il va advenir du trashtalker préféré des mormons. Il lui faudra au moins 6 mois pour récupérer pleinement des ligaments croisés et son contrat prend justement fin cet été. Il devra alors convaincre une franchise de miser sur lui. À presque 35 ans et avec une grosse blessure récente ça ne sera pas une mince affaire, d’autant que son niveau a bien baissé cette saison. Un ensemble d’éléments qui ont poussé certains internautes à imaginer purement et simplement une fin de carrière pour le sniper. La retraite ? Une solution balayée d’un revers de la main par le principal intéressé, lequel se voit encore jouer un moment. Des propos retranscrits par ESPN.

« Je suis très confiant… Je n’ai aucun doute sur le fait que je serai capable de revenir meilleur que ce que j’étais avant. » […] « Mon jeu et ma façon de jouer, je ne vais pas mentir, n’ont jamais reposé sur mes qualités athlétiques. J’ai réussi à avoir du succès en étant qui je suis et en jouant comme je le fais. »

Le joueur est donc sûr de lui quant à sa capacité à surmonter cet obstacle et il n’arrêtera en aucun cas sa carrière en 2022. Ingles va même plus loin en indiquant qu’il réfléchira à ranger les sneakers mais « seulement après la cérémonie de la médaille d’or en 2024 ». Ce bon vieux Joe est donc en train de nous vendre que les Boomers seront sur la plus haute marche à Paris dans un peu plus de deux ans, tout simplement. Si le corps ne répond pas pour l’instant, l’ambition semble toujours intacte. Si une telle déclaration ne manquera pas de faire sourire chez les autres nations engagées, et notamment dans l’Hexagone, on ne peut que reconnaître la conviction du bonhomme. Malgré sa blessure et son âge avancé, Ingles a encore la possibilité d’apporter des choses à une équipe NBA et aussi à sa sélection. Certes, il sort d’une saison compliquée mais il reste l’un des shooteurs les plus fiables de la Ligue (41% du parking en carrière) et un joueur d’expérience qui peut facilement se greffer à un roster. C’est aussi quelqu’un qui a un historique particulièrement clean au niveau des blessures. Avant le début de cette saison, il n’avait raté que neuf matchs en sept ans à Salt Lake City ! Il a même été l’Iron Man officiel de la Ligue avec 384 rencontres disputées sans la moindre absence. On ne part pas sur un homme de verre et ça pourrait aussi jouer en sa faveur au moment de discuter avec des équipes cet été. On verra si ça lui réussit mais l’info importante est ailleurs : on est loin d’avoir dit au revoir à Joe Ingles.

Joe Ingles est peut-être sur la touche pour de longs mois mais ne comptez pas sur lui pour renoncer si facilement. Le Kangourou se voit encore jouer et même gagner les prochains JO. On lui souhaite un excellent rétablissement et même une médaille d’argent dans deux ans.

Source texte : ESPN