Giannis Antetokounmpo pourrait faire équipe avec ses frères au Skills Challenge : une team 100% fratrie, les Holiday sont priés de relever le défi

Bien que les détails du prochain Skills Challenge soient toujours très flous, on commence à récupérer des infos sur d’éventuels participants. Giannis Antetokounmpo serait prêt à se lancer dans la compétition et il ne viendrait pas seul.

Après la réforme du Rising Star Challenge, il se pourrait que d’autres épreuves phares du All-Star Game 2022 aient droit à des petites modifications. On s’intéresse aujourd’hui au Skills Challenge ! Le concours lancé en 2003 a longtemps été la propriété des guards mais la NBA avait décidé d’intégrer un premier changement avec l’apparition d’une compétition interne entre les meneurs et les intérieurs, histoire de mettre un peu en avant les skills balle en main de ces derniers. Le principe était simple : deux joueurs partent en même temps, slaloment entre les plots, envoient un ballon au milieu d’une cible (le fameux pneu), tapent un sprint de l’autre côté du terrain pour mettre un lay-up et reviennent tout aussi rapidement pour scorer à trois points. Le premier des deux ayant réussi se qualifie pour le tour suivant. Ça c’est le format que nous connaissons tous, un duel en 1vs1. Une phrase qui semble désormais appartenir au passé puisque la prochaine épreuve pourrait se jouer en… 3vs3 ! En effet, Shams Charania de The Athletic a indiqué cette nuit que Giannis Antetokounmpo pourrait participer au concours en équipe avec ses frangins !

Sources: Three Antetokounmpo brothers – Giannis and Thanasis of the Milwaukee Bucks and Alex of the G League's Raptors 905 – are strongly considering participating together in the Skills Challenge at NBA All-Star. A revamped competition is expected to have teams of three players. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2022

Voilà qui devrait être intéressant à suivre et on se demande maintenant à quoi ressemblera le concours. On pourrait éventuellement penser à l’idée d’un relai, ce qui permettrait de favoriser un scénario avec des retournements de situation. Combien de trios seront mobilisés ? Le parcours sera-t-il le même ? Beaucoup de questions et on devrait en savoir un peu plus prochainement puisqu’on est désormais à moins de quinze jours de l’événement. Pour challenger la fratrie grecque, il pourrait être amusant de voir d’autres frangins entrer en lice pour rebondir sur l’exemple des Antetokounmpo. On pense notamment aux frères Holiday qui jouent tous les trois en NBA. Des duos pourraient aussi être accompagnés par un copain de l’équipe. Si les frères Curry amènent un Tyrese Maxey ou un Jordan Poole, il y aura de quoi former un trio assez balèze. Même constat pour les frangins Ball et il y a quelques phénomènes à Chicago ou Charlotte pour aider. En attendant d’en savoir plus, on ne peut qu’imaginer.

Giannis Antetokounmpo se verrait bien faire le Skills Challenge avec ses frères. Un trophée 100% Antetokounmpo, voilà le genre d’histoire qui devrait être sympa à raconter au prochain repas de famille.

Source texte : Shams Charania / The Athletic