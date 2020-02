All-Star Weekend 2020 – Skills Challenge : les participants sont connus, c’est pour les grands ou les petits cette année ?

L’autre concours qui fait marrer le peuple, c’est le tout premier de la soirée, et c’est bien évidemment le Skills Challenge. On ne change pas une formule qui marche, 8 participants ont été dévoilés ce jeudi, et ils montreront tout leur talent (ou pas) le samedi 15 février à Chicago.

Depuis quelques années maintenant, le Skills Challenge s’est transformé en une confrontation entre le monde des géants et celui des petits. Question de complexe ? Peut-être, un peu. Mais envie de varier un poil ? Oui, aussi. Alors qu’on était habitués à voir des petits se donner rendez-vous autour des plots chaque saison, les grands ont été autorisés à rejoindre la partie et quelques surprises ont eu lieu depuis l’installation de ce nouveau format. Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis et Jayson Tatum (tenant du titre) ont remporté ce concours, seul Spencer Dinwiddie a su représenter les petits dragsters avec ferveur. L’arrière des Nets espère bien rétablir la balance en revenant cette année, lui qui doit, avec ses copains, montrer que la balle en main et la vitesse sont des domaines qui appartiennent aux joueurs de moins de 2m08. Si le All-Star Game lui-même et le concours à trois-points ont eu droit à des modifications pour cette édition 2020, pas de nouveauté concernant le Skills Challenge. On prend son ballon, on est en duel avec quelqu’un sur une tranche du terrain, et on doit respecter le parcours en étant le plus rapide possible. Du coup, pour ceux qui débarquent et ne connaissent pas le tableau, cela veut dire que les grands seront dans une poule et s’affronteront en deux demi-finales, puis le vainqueur représentant les grands affrontera le vainqueur représentant les petits, qui aura lui aussi survécu à son mini-tournoi. On ne perd pas de temps, voici les 8 participants attendus dans 10 jours sur le parquet du United Center.

Pascal Siakam

Bam Adebayo

Domantas Sabonis

Jayson Tatum

Derrick Rose

Patrick Beverley

Khris Middleton

Spencer Dinwiddie

Le grand retour de Derrick Rose à Chicago, c’est officiel ! Dédé la mobylette tentera d’écrire une des belles pages de ce weekend de festivités en repartant avec le trophée devant son ancien public, nul doute que les spectateurs seront à fond derrière lui. On retrouvera Middleton chez les petits (ok), ainsi que Pat Beverley qui devait initialement jouer le rôle d’obstacle mais n’a pas vraiment compris le concept au final. On est méchants avec Patoche, sur une note plus sérieuse il faut se rappeler que le meneur des Clippers a déjà remporté ce concours, en 2015. En ce qui concerne les grands, 4 All-Stars seront en confrontation, entre la belle papatte gauche de Sabonis côté Pacers, les enjambées folles d’Adebayo pour le Heat, le coast-to-coast dévastateur de Siakam chez les Raptors et la douceur balle en main de Tatum avec les Celtics. Jayson est le champion en titre, à lui de montrer à la concurrence qu’il est bien un des joueurs les plus skilled de toute la NBA en réalisant le back-to-back. En attendant l’arrivée l’an prochain de quelques copains fortement attendus, comme Ja Morant par exemple qui fait des folies avec le ballon orange, ou bien Shai Gilgeous-Alexander, Darius Garland et Coby White. On repassera pour les plus grands, c’est la teuf tous les ans de toute façon.

Qui remportera le Skills Challenge 2020 ? Plutôt pour la Team Petits ou la Team Grands ? Faites vos jeux, travaillez votre conduite de balle, le rendez-vous est pris pour le samedi 15 février à Chicago.

