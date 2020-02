All-Star Weekend 2020 – Concours à trois points : les participants sont connus, nouvelle règle pour cette année

On avait déjà eu écho de quelques joueurs voulant participer au concours à trois-points du All-Star Weekend 2020, les 8 snipers qui s’affronteront le samedi 15 février sont désormais connus. Bonus : une nouvelle règle pour le contest de cette année, axé sur le tir de très… très loin.

C’est l’annonce officielle qui est tombée ce jeudi sur la chaîne TNT, un classique annuel qui permet de savoir enfin qui claquera les ficelles du United Center dans une dizaine de jours. Depuis plusieurs années, tendance de la NBA oblige, le three point contest est devenu un des événements les plus appréciés de l’année, par la qualité de sa compétition. En effet, l’ère des Splash Brothers a notamment poussé les shooteurs à s’améliorer encore plus, et le tir à distance est désormais roi dans la Ligue. C’est en ayant conscience de cela que les instances de la NBA ont décidé de changer un petit peu les règles. Deux shoots à très longue distance seront ajoutés lors de chaque passage, et ces shoots vaudront chacun trois points. On avait eu droit au début autour de la ligne à 4 points il y a quelques temps, la Ligue souhaite honorer les Lillard, Young et compagnie qui prennent des tirs du logo tous les soirs en plein match. Ainsi, au lieu des 25 shoots habituels répartis en 5 racks de ballons à tirer en 60 secondes, ce seront 27 shoots que pourront prendre les participants, avec les deux tirs de très loin (9 mètres) étant situés de part et d’autre du rack du milieu. Par conséquent, le score maximal que pourra atteindre un participant sera 40, au lieu des 34 habituels. Si cette modification pourra en titiller certains, habitués à leur format classique, il y a de bonnes chances pour que ces fameuses bombes du parking attirent l’attention du public et changent la hiérarchie du concours. Un ou deux passages ratés, un mode clutch activé, et tu mets la compétition à genoux en faisant ficelle sur tes deux tirs à longue-distance.

Voilà pour la nouvelle règle, maintenant place aux participants :

Davis Bertans

Trae Young

Duncan Robinson

Devonte Graham

Buddy Hield

Joe Harris

Damian Lillard

Zach LaVine

Zach LaVine, qu’on aurait préféré voir au Dunk Contest chez lui à Chicago, fera plutôt péter les scores dans le tir de loin. Une réussite sérieuse pour le leader des Bulls cette saison (37,6%), qui peut prendre feu à n’importe quel moment. Rappelons qu’aucun joueur a remporté le concours de dunks et celui à trois-points dans l’histoire de la NBA. Trae Young (36,7%), doit se frotter les mains en découvrant la règle des deux shoots du vestiaire, lui qui excelle dans cet exercice au quotidien. Buddy Hield (37,6%) sera le seul représentant des Kings à Chicago cette année, Davis Bertans (42,9%) est une des gâchettes les plus attendues vu son culot depuis octobre dernier, et Devonte Graham (37,6%) voudra certainement confirmer son statut de joueur en forte progression en NBA. Enfin, Duncan Robinson (43,9%) sera présent avec de nombreux joueurs du Heat ce weekend, Damian Lillard (39,7%) pourrait foutre le feu à l’Illinois quand on voit sa forme actuelle, et Joe Harris (40,5%) tentera de défendre sa couronne après avoir remporté le concours de 2019. Ces garçons profiteront notamment de l’absence des Stephen Curry et Klay Thompson de la Ligue, qu’on a vu quasiment chaque année au contest sur la décennie précédente, et pourront ajouter un trophée personnel à leur armoire avant d’attaquer la deuxième partie de saison.

Zach LaVine pour rentrer dans l’histoire ? Lillard et Young qui font la différence à 9 mètres ? Back-to-back pour Joe Harris ? Ou un autre copain en feu ? Les participants sont connus, les paris sont à vous, rendez-vous le samedi 15 février pour faire ficelle.

Source : NBA on TNT