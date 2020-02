Damian Lillard est en feu : jusqu’où peut-il tracter les Blazers ? Apéro TrashTalk

Il est le joueur le plus chaud de toute la planète basket. Damian Lillard, le sniper des Blazers, évolue à un niveau all-time depuis quelques jours et fait tout pour porter son équipe vers les Playoffs. Du coup, il fallait absolument qu’on parle du bonhomme.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Six matchs, 48,8 points par rencontre, 10,2 passes décisives, deux titres consécutifs de meilleur joueur de la semaine à l’Ouest. Voilà la dimension dans laquelle évolue actuellement Damian Lillard. C’est simple, Dame D.O.L.L.A. joue le meilleur basket de sa vie, point barre. Il n’a jamais été aussi chaud, il n’a jamais été aussi inarrêtable. Personne ne semble capable de le stopper aujourd’hui et si ça continue, Portland pourrait bien décrocher son ticket pour les Playoffs après une première partie de saison régulière très décevante. Grâce aux exploits de leur franchise player, les Blazers ont remporté cinq de leurs six dernières rencontres et ont ainsi réussi à se rapprocher du Top 8 de l’Ouest, eux qui sont actuellement neuvièmes à seulement deux matchs des Grizzlies.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on like, on partage, on commente, let’s go.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux